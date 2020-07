Vorsicht! Tödlicher Heli-Bug in CoD Warzone kann euer ganzes Team auslöschen

In Call of Duty: Warzone treibt gerade ein Bug sein Unwesen, welcher euer ganzes Team auslöschen kann. Schuld daran sind die Event-Hubschrauber, die es gerade gibt.

Das ist der Bug: Der Bug dreht sich um eine der 3 In-Match-Events, die es seit einigen Wochen im Spiel gibt. Dabei erscheint dann ein Transport-Heli über Verdansk, der abgeschossen und gelootet werden kann.

Dieser Helikopter scheint aber nicht einfach in der Luft zu spawnen. Spieler sterben nun daran, dass der Heli plötzlich mitten aus dem Boden vor ihnen erscheint.

Irrer Bug kann ganzes Team auslöschen

Das ist der Bug im Video: Der reddit-Nutzer LostLobsters zeigt den irren Multi-Kill in einem Clip:

Dabei läuft er mit seinem Kameraden am großen Staudamm vorbei. Während sie gerade am Laufen sind, gibt es einen lauten Knall und sie werden beide eliminiert.

Man sieht dann noch, wie ein Transport-Heli aus dem Boden aufsteigt und über sie in die Luft fliegt. Der Hubschrauber hatte beide Spieler eliminiert.

Das steckt hinter dem Bug: Dieser Fehler ist schon etwas länger in der Warzone bekannt. Am 29. Juni veröffentlichte Infinity Ward einen Patch, der diesen Fehler eigentlich beheben sollte.

Das gezeigte Video ist allerdings vom 12. Juli. Der Bug scheint also immer noch ein Problem in der Warzone zu sein.

Was sagen Spieler dazu? Die sind stinkig darüber. Immerhin kündigte Infinity Ward einen Bug-Fix an, doch das Problem besteht noch immer. So kann das besonders bitter sein, wenn man sich gerade ein starkes Setup für die Warzone geholt hat und dann plötzlich von einem Bug erledigt wird.

tayzak15 schreibt auf reddit: „Ich dachte, das sei im letzten Patch behoben worden? Welcher Idiot hatte gedacht, dass das ein gutes Spieldesign wäre?“

WastedGiraffe_ ist noch etwas sarkastischer: „Das sieht genauso „gefixt“ aus, wie die Burst M4 aus dem Loot-Topf entfernt wurde. Inkompetentes Infinity Ward.“

Es ist nicht der einzige Bug, der aktuell die Spieler beschäftigt. So wurde sogar ein Killstreak entfernt, weil dieser zu früh im Spiel war.