CoD Warzone entfernt mächtigen Killstreak, weil er zu früh im Spiel war

Eine kurze Zeit lang konnten Spieler in Call of Duty: Warzone einen Killstreak finden, der so noch gar nicht im Spiel sein sollte. Der hat sich als ziemlich stark herausgestellt, selbst wenn er einige Schwächen hat. Nun ist er in der Form entfernt worden.

Was ist das für ein Killstreak? Es geht um die Konter-Drohnen („Counter UAV“), die Anfang Juli im Spiel gefunden worden sind. Die Drohnen stören einige der technischen Geräte und schränkt besonders die Aufklärung ein, das Drohnen und Mini-Maps der Feinde nicht richtig funktionieren.

Durch den Einsatz einer Drohne in einem bestimmten Gebiet verlieren Spieler die Einsicht über ihre Karte und sehen damit etwa nicht mehr wirklich, wo sich der Gaskreis befindet und in welche Richtung er sich schließt.

Damit kann eine richtig gesetzte Drohne Spieler gegen Ende eines Matches leicht außer Gefecht setzen. Ihr Nachteil ist zwar, dass sie auch einfach zerstört werden kann, das ist jedoch besonders bei einem kleineren Kreis nicht mehr so leicht, ohne dabei entdeckt zu werden.

Spieler haben die Drohnen als Loot in Kisten entdeckt und bereits Videos gezeigt, wie sie am besten einzusetzen sind:

Seit dem Hotfix vom 9. Juli sind die Konter-Drohnen allerdings wieder aus dem Boden-Loot und aus den Kisten verschwunden. Ihr könnt sie nicht mehr einfach als direkt einsetzbaren Killstreak in Warzone finden.

Kommen die mächtigen Konter-Drohnen zurück?

Wie die Gaming-Website VG24/7 berichtet, sei es immer noch möglich, eine Konter-Drohne in Warzone zu rufen, wenn vier UAVs gleichzeitig in der Luft wären. Lediglich, dass sie als Loot aus Kisten zu finden seien, scheint unbeabsichtigt gewesen zu sein – als Killstreak gibt es sie also vorerst nicht mehr.

Allerdings werden die Drohnen anscheinend zurückkommen, sogar regulär. Laut einem Leak auf reddit soll es den Killstreak in den Vorratsstationen zu kaufen geben. Möglicherweise gehören sie dann bald zu den stärksten Items, die ihr in jeder Runde kaufen solltet. Dort sollen sie dann 4.500 $ kosten:

Wann genau ihr mit der Rückkehr der Drohnen als Killstreak rechnen könnt, wissen wir noch nicht genau. Möglicherweise bringt bereits das kommende Playlist-Update, das voraussichtlich am 14. Juli erscheint, die Konter-Drohnen zurück. Vielleicht müsst ihr euch aber auch bis zur nächsten Season 5 gedulden, die voraussichtlich Anfang August starten wird.