CoD Warzone: Unfairer Vorteil – Spieler starten mit Rüstungen & Geld ins Match

In Call of Duty: Warzone gibt es offenbar im Moment ein Problem mit der Beute. Spieler haben einen Weg gefunden, bereits mit Rüstung und Geld in ein Match zu starten. Das stört die Fairness im Battle Royale.

Was ist das für ein Vorteil? Einige Spieler haben einen Weg gefunden, bereits mit Ausrüstung eine Runde in Warzone zu beginnen. Eigentlich sollte jeder nur mit einer Pistole und zwei Rüstungsplatten starten.

Die Spieler haben es aber geschafft, schon ehe sie aus dem Flugzeug springen, drei volle Rüstungsplatten angelegt und bis zu 800$ an Cash mitgenommen zu haben.

Auf reddit hat der Nutzer Aviationist ein Bild davon gepostet, in dem seine Ausrüstung zu sehen ist. Das Flugzeug ist gerade noch über Verdansk und man erkennt dort schon, dass er mehr Beute besitzt, als er haben sollte.

Links unten ist zu sehen, dass Aviationist mehr Loot hat, als er haben dürfte.

Aviationist nutzt einen Xbox-Controller, er spielt also vermutlich auf der Xbox One oder mit dem Controller auf dem PC. Ob der Exploit auch auf der PlayStation 4 auftritt, können wir nicht genau sagen.

Wie passiert das? Offenbar schaffen es die Spieler, aus der Aufwärm-Phase vor einer Runde bereits Beute mitzunehmen. Eigentlich sollte alles, was sie dort aufnehmen, mit dem Betreten des Flugzeugs wieder gelöscht werden.

Allerdings gibt es offenbar einen Fehler, durch den die Ladezeit für das Battle Royale ausgenutzt werden kann. Das klappt allerdings nur für Rüstungsplatten und Geld. Waffen und Munition werden wieder entfernt.

Da es sich wohl um die Ausnutzung eines Fehlers handelt, werden wir hier nicht genau erklären, wie die Spieler das anstellen. MeinMMO rät außerdem jedem dazu, das nicht zu nachzumachen. Ihr riskiert damit einen Ban eures Accounts. Cheater sind ohnehin ein großes Problem in Warzone und von vielen Spielern so verhasst, dass sie sogar Crossplay deaktivieren.

Unfairer Vorteil – besonders zum Start

Durch die weitere Rüstungsplatte haben die Spieler den Vorteil, besonders zu Beginn des Spiels weniger Gefahr zu laufen, sofort getötet zu werden. Sie können sich früh auf einen Kampf einlassen, etwa bei den beliebtesten und besten Lande-Spots, und Gegner schon mit der Pistole erledigen, weil diese weniger aushalten.

Das Geld ist zudem ein Vorteil, um schneller an die wichtigsten Items in Warzone zu kommen oder um sich schnell günstigere Gegenstände kaufen zu können, während andere noch looten müssen. Der Vorsprung ist nicht groß, aber gerade in den ersten Minuten einer Runde können das entscheidende Sekunden sein.

Findet ihr schnell eine Vorratsstation, fehlt euch nicht mehr viel Geld, um euch ein Platten-Bundle oder ein Schildgeschütz zu kaufen.

Eine Antwort der Entwickler gibt es bislang noch nicht. Wir können nicht genau sagen, ob und wann der Fehler behoben wird. Aktuell rätseln noch viele Spieler um den Start von Season 4, nachdem der Leak falsch war, und ob die wohl aktuell Priorität bei den Entwicklern hat.

