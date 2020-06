Ein Spieler von Call of Duty: Warzone hat einen Vorschlag für eine Verbesserung im Battle Royale gepostet. Obwohl es sich eigentlich nur um ein winziges Detail handelt, wäre diese Änderung wirklich hilfreich und zehntausende Spieler stimmen zu.

Was ist das für eine Änderung? Es geht um eine kleine Anzeige im HUD („Heads-Up Display“), die dafür sorgen soll, dass man die Ausrüstung seiner Team-Kollegen sehen kann. Der reddit-Nutzer guispfilho zeigte seine Idee anderen Spielern im subreddit von Warzone.

Er zeigt dabei unter der Anzeige der Namen der Teamkollegen kleine Icons, die verschiedene Informationen geben sollen. Und zwar:

den Killstreak, den der Spieler mit sich trägt

ob er eine Gasmaske oder eine Selbst-Wiederbelebung bei sich trägt

wie viele Rüstungsplatten er noch übrig hat

Die Icons stellen dabei typische und bekannte Zeichen für die jeweiligen Gegenstände dar, die jeder Spieler sofort wiedererkennen sollte.

Was würde das bringen? Mit einer solchen Anzeige könnten Spieler auf einen Blick sehen, wie gut ihre Teamkameraden ausgerüstet sind. Bei festen Teams wäre es so leichter, sich schnell eine Taktik für einen Kampf zu überlegen – aufgrund der Ausrüstung, die ihnen zur Verfügung steht.

Besonders stark wäre das aber für Spieler in zufälligen Gruppen. Dort könnten die Leute dann selbst ohne Absprache im Voice-Chat sehen, was andere benötigen, um sie etwa mit übrigen Rüstungsplatten zu versorgen oder um einige der wichtigsten Items in Warzone zu kaufen, wenn diese im Team gerade noch fehlen.

Fehlende Absprache ist einer der größten Fehler, die Spieler in Warzone noch immer machen. Ein solches, kleines Feature würde dafür sorgen, dass diese Fehler nicht mehr so häufig vorkommen.

Fehlt eine Drohne (UAV) im Team? Mit der HUD-Verbesserung würdet ihr das sofort sehen.

Winzige Änderung erntet riesigen Zuspruch

Der entsprechende Post auf reddit hat mittlerweile über 21.000 Upvotes erhalten (Stand: 9. Juni) und die Spieler stimmen der Idee begeistert zu. Yato_amoll schreibt etwa schlicht: „Das wäre eine großartige Ergänzung für das Spiel.“

Allerdings nutzen etliche Spieler die Gelegenheit auch, um Seitenhiebe gegen Call of Duty zu verteilen. Der am besten bewertete Kommentar etwa ist von tallermanchild: „Das wären dann 20 Gigabyte.“ Er spielt damit auf die enorme Größe von Modern Warfare an, die besonders Nutzern auf Konsolen mittlerweile Schwierigkeiten bereitet.

Das neue Call of Duty ist mittlerweile dafür bekannt, dass es auf Festplatten viel Speicherplatz frisst und Updates mit scheinbar wenigen Änderungen dennoch enorme Größen zum Downloaden benötigen. Glücklicherweise gibt es mittlerweile Tipps der Entwickler, um den Speicherplatz-Bedarf auf PS4 und Xbox One zu verringern. Nichtsdestotrotz scheint die Idee dieser kleinen Icons ziemlich gut anzukommen. Was haltet ihr davon?