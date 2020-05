Bug macht CoD: MW zum Third-Person-Shooter – Spieler wollen es als Feature

Durch einen Bug konnte ein Spieler Call of Duty: Modern Warfare in der Third-Person-Ansicht zocken. Und das sieht richtig gut aus – so gut, dass es so manch einer sich als Feature wünscht. Was sagt ihr?

Modern Warfare in Third Person? CoD: Modern Warfare und auch Call of Duty: Warzone, der hauseigene Battle-Royale-Modus, sind beides First-Person-Shooter. Generell ist die „Call of Duty“-Reihe als Ego-Shooter bekannt.

Doch auch in der Third-Person-Perspektive macht der jüngste CoD-Ableger eine durchaus sehenswerte Figur, wie ein Bug vor Kurzem eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Wie kam das Ganze zustande? Bugs sind nicht immer etwas schlechtes, sondern können durchaus auch zur Unterhaltung beitragen oder echt witzig sein. So hat beispielsweise ein Bug eine sehenswerte Action-Einlage im Stile von John Wick ermöglicht oder Waffen in Hunde verwandelt.

Nun hat ein Bug dafür gesorgt, dass wir ein grobes Bild davon haben, wie CoD: Modern Warfare als Third-Person-Shooter aussehen würde.

In einer Multiplayer-Partie hat der Spieler und reddit-User brandino4427 einen Team-Kameraden wiederbeleben wollen. Doch genau während der entsprechenden Animation verließ der angeschlagene Spieler das Match, wodurch brandino4427 fortan in der Third-Person-Ansicht spielen konnte.

So sieht Modern Warfare als Third-Person-Shooter aus:

Fans fordern Third-Person als Feature: Das Ganze kommt bei zahlreichen Spielern sehr gut an und wird gefeiert. Der entsprechende reddit-Thread kommt nach etwas mehr als einem Tag bereits auf mehr als 32.000 Upvotes.

Und auch wenn die Third-Person-Perspektive hier durch einen Bug zustande kommt – so manch einer will und fordert diese Ansicht als Feature oder in Form eines zeitlich begrenzten Modus für das Spiel.

Einige CoD-Veteranen kommen dabei ins Schwärmen und erinnern sich an den „Third Person Team Tactical“-Modus aus Modern Warfare 2, wo Spieler regulär in der Third-Person-Perspektive spielen konnten. Diese Playlist war bei vielen Fans sehr beliebt. Auch bei Modern Warfare 3 konnte man regulär in der Außenperspektive spielen, allerdings nur im Splitscreen oder in privaten Matches.

War oder ist Third-Person für Modern Warfare 2019 geplant? Einige User heben dabei hervor, dass das Thrid-Person-Gameplay eigentlich zu gut für einen reinen Bug aussieht.

So wären die Bewegungen und die Kameraführung sehr flüssig, die Ansicht würde beim Nutzen der Visier-Vorrichtung elegant an die Schulter heranzoomen – wie bei einem richtigen Third-Person-Shooter.

Manche sind deshalb der Meinung, dass es sich bei der Third-Person-Ansicht tatsächlich um ein richtiges Feature handeln könnte – eines, das entweder verworfen wurde oder es noch nicht ins Spiel geschafft hat.

Wie findet ihr CoD MW in der Third-Person-Ansicht? Und was denkt ihr? Sollte diese Perspektive als Feature eingeführt werden? Oder könnte es bereits ein künftiges Feature sein? Übrigens, was euch in der laufenden Season 3 noch erwartet, erfahrt ihr hier: 7 Neuerungen, die CoD MW & Warzone noch in Season 3 bekommen sollen