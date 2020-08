Ein neuer Patch für Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone ist jetzt live. Der behebt unter anderem ein Problem, durch den die FR 5.56 mit einem bestimmten Aufsatz Gegner sofort töten konnte. Dazu gibt es weitere Anpassungen an den Waffen. Lest hier die Patch Notes.

Diesen Fehler behebt der Patch: Seit einem kürzlichen Update verfügt das Sturmgewehr FR 5.56 über eine1 Unterlauf-Schrotflinte. Die ist eigentlich gar nicht so stark, zumindest bei den meisten Waffen.

Bei der FR 5.56 hat sie jedoch in Warzone für One-Shot-Kills gesorgt. Wenn ihr mit der Unterlauf-Schrotflinte jemanden auf kurze Distanz getroffen habt, war er sofort hinüber. Dieser Fehler sollte nun, mit dem Patch vom 20. August, behoben sein.

Der Unterlauf-Aufsatz war bei der FR 5.56 fehlerhaft.

Weitere Waffen-Änderungen im Patch: Zusätzlich zur Fehlerbehebung gibt es einige Nerfs und Buffs für weitere Waffen. Unter anderem wird die Bruen Mk9 noch einmal generft, nachdem die Top-Waffe schon im ersten Patch einen Nerf abbekommen hat:

Bruen Mk9 – Schaden auf den oberen Torso verringert, Rückstoß der Basis-Waffe und des 60-Schuss-Magazins im Besonderen erhöht

ISO – Die neue Waffe aus Season 5 hat einen geringeren Bewegungs-Malus aufs Trommelmagazin und eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen

725 mit abgesägtem Lauf – Zeit um ins Visier zu kommen (ADS) verringert, Bewegungsgeschwindigkeit sowie die Distanz, auf die sie töten kann, wurden ebenfalls verringert

Zudem wurden ein Exploit am Gefängnis in Warzone und ein Voice-Over für den Alarmiert-Perk entfernt.

Fehler und Behebungen seit Season 5

Seit dem Start von Season 5 haben Modern Warfare und Warzone mit einigen Bugs zu kämpfen, wie etwa:

Letzterer hat das Spiel fast unspielbar gemacht, indem er die Modelle der Waffen unnatürlich verzerrt hat. So konnten Spieler kaum richtig zielen oder Spieler mit kaputten Waffen treffen. Mittlerweile ist der „Demon Gun Glitch“ aber behoben. So sah er aus:

Seit dem 19. August ist übrigens auch schon bekannt, wie es mit Call of Duty weitergeht. Spieler haben hier nach langer Zeit des Rätselns endlich den ersten Trailer für das kommende CoD 2020 freigeschaltet. Das wird ein Black Ops mit dem Titel „Cold War“ und wird nächste Woche offiziell vorgestellt.