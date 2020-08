Call of Duty 2020: Alles was wir bisher wissen – Release, Leaks, Easter Eggs

Über das neue Call of Duty: 2020 weiß man theoretisch schon so einiges, doch nur wenig gilt bisher als offiziell bestätigt. MeinMMO hat sich den bisherigen Verlauf der Ereignisse angesehen und gibt euch hier einen Überblick, wie es aktuell mit der Jagd auf den neuen Titel steht.

Was geht da bei CoD: 2020 ab? Die Macher einer der größten Shooter-Reihen der Welt haben sich für die Veröffentlichung des neuen Call of Duty etwas besondere ausgedacht. Statt die üblichen Kanäle für die Vorstellung ihres Spiels zu wählen, schicken die Hauptverantwortlichen Entwickler bei „Treyarch“ Spieler und Content Creator auf eine Spionage-ähnliche Schnitzeljagd nach Easter Eggs.

Am Ende dieser Jagd vermuten viele, die sich damit beschäftigen, die Vorstellung des neuen Call of Duty: 2020. Sicher ist aber nur, dass „Treyarch“ gemeinsam mit dem Studio „Raven“ an dem neuen Call of Duty arbeitet:

Wie das neue CoD heißt, wann es kommt und was überhaupt los ist, weiß aber wohl außerhalb der Studios kaum jemand sicher. Der Name „Call of Duty: Black Ops – Cold War“ liegt derzeit nahe und womöglich kommt es im Oktober. Doch eine 100%-Aussage kann oder will aktuell niemand treffen.

Damit ihr bei der Jagd auf den Reveal des neuen Titels hinterherkommt und bei den Infos auf dem neusten Stand bleibt, fasst MeinMMO die Entwicklungen in diesem Artikel zusammen. Wir aktualisieren den Text regelmäßig, sobald es neue Infos zum Titel gibt.

Drei große Leaks zu CoD 2020 zeigen wohl Release und Content

Bisher gab es dicke Info-Happen über Leaks:

Pre-Alpha Gameplay-Leak mit einer Handy-Kamera gedreht

Dataminer untersuchten eine vermeintliche interne Alpha namens „The Red Door – Call of Duty: Black Ops CIA„.

Es tauchte ein Foto einer Chips-Packung auf. Der „Dortitos-Leak“ zeigt den Start einer Werbeaktion mit „Black Ops – Cold War“ am 5. Oktober

Behaltet aber im Hinterkopf, dass sich der ganze Abschnitt hier um Leaks und inoffizielle Infos handelt.

Was waren das für Gameplay-Aufnahmen? Bereits Ende Mai sickerte der mögliche Name für das neue CoD durch: Cold War. Praktisch ist das bis heute aber nicht bestätigt.

Doch Anfang Juni verdichteten sich die Hinweise. Es gingen die ersten möglichen Bilder vom Gameplay des neuen CoDs durchs Netz. Ein extrem matschiges Videos, das mit ein bisschen Fantasie nach CoD aussah, heizte die erste Welle an Leaks an. Das Video bestätigte grob die bisherigen Vermutungen Richtung dem Setting „Kalter Krieg“ und viele halten das Video bis heute für authentisch.

Als dieser Artikel erschien, konnte man auf streamable.com das geheime „CoD: 2020“-Video hier ansehen.

Was ist das mit „The Red Door“? Hierbei handelt es sich wohl um eine interne Alpha für Testzwecke, die sowohl im Xbox-Store als auch im PlayStation-Store gefunden wurde. Die Xbox-Version haben sich Dataminer heruntergeladen und dabei viele interessante Dateien gefunden, die wahrscheinlich auf folgenden Content hinweisen:

Namen der Story-Missionen

Bereiche einer Warzone-Map

Bezeichnungen von MP-Maps

Andeutungen des Zombie-Modus

Dazu kam, dass der bekannte CoD-YouTuber „TheXclusiveAce“ einige der Infos, die es neu aus dem mysteriösen Datenpaket gab, bestätigte und sogar noch mehr hinzufügte. Sein Video ist mittlerweile nicht mehr zu finden, doch dailyesports.gg hat seine Punkte aufgezählt:

Codename des Spiels: „Zeus“

Release im Oktober oder November

Setting im Kalten Krieg

Traditionelle Mini-Map kehrt zurück

Kein Taktik-Sprint, sondern unendlicher Sprint

Kein Anlehnen / Mounten

Keine „schwingenden“ Türen wie in MW

Mechanik zum „Schwimmen“ im Multiplayer

Keine Spezialisten (wie in Black Ops 4), dafür aber Feldaufrüstungen

150 Gesundheit im Multiplayer, nicht 100

Punkteserien statt Killstreaks

6vs6-Multiplayer

Wohl kein Waffenschmied, sondern ein Klasseneditor

„Ace“ ist nicht für Clickbait oder maßlose Übertreibung bekannt, sondern ein bodenständiger Content Creator, der seinen Erfolg auf Analysen und Seriosität aufgebaut hat. Viele glauben ihm und halten seine Infos und die Daten aus dem „Red Door“-Paket für authentisch.

Was ist der „Dorito-Leak“? Das Bild einer amerikanischen Chips-Packung mit einer ganz besonderen Werbe-Aktion ist aufgetaucht:

„Doritos“ sind Tortilla-Chips und offenbar startet am 5. Oktober eine Aktion, bei der Spieler für ein Jahr doppelte Erfahrungs-Punkte in „Call of Duty: Black Ops – Cold War“ gewinnen können. Das war der erste handfeste Hinweis auf das Release-Datum von CoD: 2020.

