Eine Promo-Aktion des Chips-Herstellers Doritos bestätigt den Namen vom neuen Call of Duty 2020 und verrät einen möglichen Release. So soll der Shooter Black Ops Cold War heißen und könnte bereits im Oktober erscheinen.

Das ist passiert: Eine Promo-Aktion auf den Chips-Verpackungen von Doritos wirbt mit einem Gewinnspiel, bei dem Spieler doppelte Erfahrungspunkte für ein ganzes Jahr gewinnen können. Aber nicht etwa für Call of Duty Modern Warfare, sondern für den nächsten Titel der Reihe: CoD Black Ops Cold War.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 26, 2020

Damit hat sich der Name bestätigt, der für einige Leaker schon länger feststand. Das Interessantere Detail ist aber im Kleingedruckten versteckt.

Release bereits im Oktober

Wann erscheint Black Ops Cold War? Auf der Doritos-Verpackung stehen natürlich die Teilnahmebedingungen, darunter auch Start und Ende der Aktion:

Start der Aktion ist am 5. Oktober 2020

Ende der Aktion ist am 31. Januar 2021

Die Vermutung liegt also nahe, dass Call of Duty Black Ops Cold War gegen Ende Oktober erscheinen wird. Bereits im letzten Jahr gab es vom Getränke-Hersteller Mountain Dew in Zusammenarbeit mit CoD eine ähnliche Aktion zu Call of Duty Modern Warfare, die in der ersten Oktober-Woche startete und der Release des Titels erfolgte dann am 25. Oktober 2019. Mountain Dew und Doritos gehören beide zum Konzern PepsiCo, der Chips-Hersteller könnte also mit der Promo ähnlich vorgehen.

Das könnte in CoD Black Ops Cold War passieren: In einem Leak der letzten Woche haben Dataminer weitere Details zum Call of Duty 2020 finden können. So lässt uns der Storymodus des Titels eine kleine Weltreise machen und Regionen in Russland, Deutschland, Vietnam und Nicaragua besuchen. Das würde zu einem „Kalten Krieg“-Setting durchaus passen.

Weitere Informationen dazu findet ihr in unserem Artikel zum Leak der geheimen Alpha.

Offiziell bestätigt sind diese Informationen von Activision oder Infinity Ward jedoch nicht. Glaubt ihr, dass die restlichen Leaks ebenfalls stimmen und was wünscht ihr euch von diesem Setting?