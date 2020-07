Call of Duty: 2020 wartet immer noch auf seine offizielle Ankündigung. Dataminer haben jetzt die „inoffizielle“ Ankündigung übernommen und zeigen angeblich Infos zur Story, dem Multiplayer, Zombie-Modus und der Zukunft von Warzone.

Was ist da los mit CoD 2020? Das Warten auf den nächsten Premium-Titel von Call of Duty geht in die nächste Phase. Seit dem Start der CoD-Reihe 2003 hatten wir an einem 20. Juli noch nie so wenig Informationen über den neusten Titel, der ja noch dieses Jahr erscheinen soll, wie jetzt. Der Reveal-Trailer für das aktuelle Call of Duty: Modern Warfare erschien zum Beispiel schon am 30. Mai 2019.

Doch so langsam kommt die Sache ins Rollen. Zwar gaben die Verantwortlichen bei „Activision“ und dem federführenden Studio „Treyarch“ keine neuen Infos raus, Dataminer fanden in einer angeblichen Alpha des kommenden CoDs allerdings viele Daten und denken, es handelt sich dabei um Dateien zum neuen „Call of Duty: Black Ops Cold War“:

Namen der Story-Missionen

Bereiche einer Warzone-Map

Bezeichnungen von MP-Maps

Andeutungen des Zombie-Modus

Wie die GameStar gestern berichtete (19. Juli), konnten manche Spieler diese „Interne Alpha“ namens „The Red Door – Call of Duty: Black Ops CIA“ im Xbox-Store runterladen, aber nicht starten. Die neuen Infos stammen aus der Analyse dieser Daten. Es handelt sich hierbei allerdings um inoffizielle Infos, die Dataminer aus den Spieldateien schließen. Nehmt das also mit einer gewissen Portion Skepsis.

Mysteriöse Nummern-Codes und unerwartete Wendungen gehören zur „Black Ops“-Reihe. Dieses Jahr beginnt das Daten-Rätsel schon vor dem Release.

CoD 2020: „Red Door“-Alpha zeigt möglichem Content

Welche Infos gibts zur Story? Dass der neuen CoD-Titel „Black Ops Cold War“ heißen wird, steht für so einige Leaker bereits fest. Neu ist allerdings, dass sich die Story wohl über beinahe die ganze Welt erstreckt. Zu den Namen der möglichen Missionen fanden die Dataminer auch gleich den möglichen Austragungs-Ort:

K.G.B. (Russland)

Siege (Russland)

Yamantau (Russland)

Takedown (Neben-Mission)

Tundra (Neben-Mission)

Hub (Deutschland)

Hub 8 (Deutschland)

Stakeout (Deutschland)

Armada (Vietnam)

Prisoner (Vietnam)

Revolucion (Nicaragua)

Amerika (Russland)

Duga (Russland)

Sogar Missionen in Deutschland stehen damit angeblich auf dem Plan. Deutschland war früher einer der großen Konflikt-Zonen zwischen den westlichen Staaten und der ehemaligen Sowjet-Union. Eine Story in Verbindung mit der DDR wäre in einem „Kalter Krieg“-Setting durchaus denkbar.

Welche Infos gibts zur Warzone? Der YouTuber und CoD-Experte „TheXclusiveAce“ gab in einem englischen YT-Video schon vor einigen Wochen angeblich interne Informationen weiter, die mit den aktuellen Funden in den Daten mehr oder weniger übereinstimmen. Die Leaker fanden jetzt nämlich Infos zu „Map-Zonen“ die sie einer großen Warzone-Map zusprechen:

Duga

Forest

Russia

Ski Slopes

Die Zonen „Duga“ und „Ski Slopes“ waren dabei schon Teil des früheren Leaks. Damals wurden schon mehr als 10 Zonen der Warzone geleakt, doch dass die Namen nun in den Dateien der möglichen Alpha auftauchen, gibt der Sache mehr Glaubwürdigkeit. Die englische News mit den damaligen Enthüllungen findet ihr auf „cod.tracker.gg“.

Die neue Warzone-Map könnte demnach kleiner werden als Verdansk und in Russland spielen. Auch hier handelt es sich aber um ungesicherte Informationen.

Welche Infos gibts zum Multiplayer? Insgesamt fanden die Dataminer in der „Red Door“-Dateien die Namen von 8 Multiplayer-Maps:

Black Sea

Cartel

K.G.B.

Miami

Moscow

Satellite

Tank

Tundra

„Tank“, Tundra“ und „K.G.B.“ waren auch hier Teil eines früheren Leaks. Wie viele Maps zum Release des neuen CoDs spielbar sein werden, kann man aber noch nicht genau sagen.

Welche Infos gibts zum Zombie-Modus? Hier meinen die Leaker, dass Entwickler „Treyarch“ sein übliches Schema bei der Vergabe der Datei-Namen fährt.

So hieß die achte und letzte Zombie-Map von „Black Ops 4“, „Tag der Toten“, in den Dateien „Orange“. Die Map „Alpha Omega“ hieß „White“ und „Ancient Evil“ hieß „Red“. Nun wurde die Farbe „Silver“ im „Red Door“ gefunden.

Silver – Mögliche Map für den Zombie-Modus

Was uns demnächst tatsächlich in CoD erwartet, findet ihr in unserem großen Special zur Season 5, mit allen Fakten, Leaks und Gerüchten.

Wieso steckt „TheXclusiveAce“ da mit drin? Der YouTuber brachte in den letzten Wochen viele Infos zum neuen CoD, ohne in seinen Videos die Leaks zu zeigen.

„Ace“ sagt, er hätte eine interne Quelle, die ihm die Infos gibt. Aufgrund seiner seriösen Arbeitsweise bei seinen Videos und seinem exzellenten Ruf als Content Creator, glauben ihm viele Spieler, dass er seine Informationen tatsächlich direkt aus dem Studio bezieht, obwohl er kein Bild-Material zeigt, damit seine Videos nicht gesperrt werden.

Damit gilt er derzeit als die vertrauenswürdigste Quelle, wenn es um Leaks für CoD 2020 geht. Die neuen Infos direkt aus den angeblichen Spiel-Dateien untermauern nun einige seiner Vorab-Infos und machen seine Aussagen noch glaubwürdiger.

Was ihr „TheXclusiveAce“ aber eigentlich immer glauben könnt, sind seine Erklärungen und Hintergründe zu CoD-Mechaniken. Vor kurzem analysierte er, wie die Betäubungs- und Blend-Granaten funktionieren. MeinMMO präsentiert seine Ergebnisse und zeigt, welche der beiden meist besser funktioniert.