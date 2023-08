Call of Duty verliert legendären Treyarch-Chef, Community verabschiedet sich: „Danke für all die Erinnerungen“

David Vonderhaar war 18 Jahre lang das Gesicht der Treyarch-Spiele von Call of Duty (World at War / Black Ops). Jetzt hat er Activision verlassen und die Community nimmt herzlich Abschied. MeinMMO sammelt ein paar Reaktionen.

Wer ist David Vonderhaar? Vonderhaar war ein hochrangiger Entwickler von Treyarch Games und über 18 Jahre beim Entwickler-Studio. Nach eigener Aussage hat er an jedem „Call of Duty“-Spiel mitgearbeitet, an dem Treyarch im Laufe der Jahre beteiligt war – oft als führender Entwickler.

Durch seine Nähe zur Community hat er sich über die Jahre beliebt gemacht. Vonderhaar übernahm schon beinahe die Aufgaben eines Community-Managers und konnte so bei vielen Spielern punkten. Manchmal auch gegen den Willen seiner Firma.

Vonderhaar galt für viele langjährige CoD-Fans als Lichtblick, weil sich alteingesessenen Fans oft das Spielgefühl der frühen „Black Ops“-Spiele zurückwünschen, für die der Entwickler verantwortlich war. Er galt als das Gegenstück zu Joe Cecot vom „Modern Warfare“-Studio Infinity Ward.

Der Abgang von Vonderhaar sorgt nun für viele Reaktionen: Man wünscht ihm das Beste für die Zukunft.

Vonderhaar verlässt Treyarch, wechselt zu neuem Projekt

Was sagt Vonderhaar zum Treyarch-Abschied? Auf LinkedIn hat der Entwickler ein paar Zeilen zum Abschied geschrieben:

Ich möchte heute mit euch teilen, dass ich Activision und Treyarch nach unglaublichen 18 Jahren und 8 „Call of Duty“-Spielen verlassen habe. Ich bin meinen Kollegen bei Treyarch sehr dankbar für die Zeit, die wir in die Verbesserung unseres Handwerks investiert haben, ohne uns auf Erfolgen auszuruhen und uns immer zu fragen, wie wir das, was wir entwerfen und wie wir es produzieren, verbessern können. Vielen Dank an die „Call of Duty“-Community für ihre Leidenschaft und ihren Enthusiasmus. Diese Energie hat unsere Entschlossenheit als Studio und Einzelpersonen oft bestärkt. Ich werde immer dankbar sein für die Gelegenheit, mit so vielen von euch direkt online und persönlich interagieren zu können. Diese Energie wird immer ein großer Teil von mir sein. Ich bleibe in der Spielebranche und arbeite an einem unbekannten Projekt, über das ich noch nicht sprechen kann. Aber ich freue mich über eine seltene und einzigartige Gelegenheit. Ich werde euch so schnell wie möglich informieren. David Vonderhaar auf linkedin.com

Welche konkreten Gründe zum Abschied geführt haben oder ob Vonderhaar sich nach 18 Jahren einfach neuen Projekten widmen möchte, dazu gibt es bislang keine Infos.

Wie reagieren die Fans? Ob auf LinkedIn, Twitter / X oder Reddit – tausende Spieler wünschen dem ehemaligen CoD-Entwickler viel Erfolg für seine kommende Projekte und teilen, welchen Einfluss „seine“ CoD-Spiele hatten.

Auf LinkedIn schreibt Ahmad Mostafa Said: „Dein Abschied von Treyarch markiert das Ende einer Ära, die die Gaming-Community tiefgreifend beeinflusst hat. Dein Engagement, dein kreatives Genie und die unvergessliche „Black Ops“-Reihe haben ein unglaubliches Erbe hinterlassen.“

Auf Twitter ist der Ton vielleicht nicht ganz so förmlich, doch manche Dinge kann man ohnehin viel besser in Memes ausdrücken:

Unter den Kommentatoren sind auch viele bekannte Content Creator der CoD-Szene. So schreibt etwa der Shooter-YouTuber „Espresso“: Vielen Dank, dass du im Laufe der Jahre dazu beigetragen hast, so viele tolle Erinnerungen für diese Community zu schaffen. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, Mann! (via twitter.com). Auch „dkdynamite“ schreibt: „Danke für all die Erinnerungen“.

Besonders auf Twitter bekommt der ehemalige Chef-Entwickler viel Liebe von seinen Fans. Der Tweet zum Abschied hat beinahe 1.800 Kommentare, die sich bedanken und Glück für die Zukunft wünschen (via twitter.com).

Treyarch bringt wohl 2024 seinen nächsten „Call of Duty“-Titel heraus. Man muss abwarten, wie sich der Abschied von Vonderhaar auf die Stategie der „Black Ops“-Reihe auswirken wird.

Dieses Jahr steht erst einmal Call of Duty: Modern Warfare 3 an und damit eine direkte Fortsetzung zum CoD von 2022. Das neue CoD setzt voll auf Nostalgie mit 16 Remaster-Maps zum Release.