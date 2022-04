Call of Duty verliert in einem Jahr 50 Millionen Spieler – Was läuft da so dermaßen schief?

Der Mutterkonzern von Call of Duty, Activision Blizzard, hat kürzlich im ersten Quartalsbericht 2022 über Finanzen und Spielerzahlen Auskunft gegeben. Dabei fiel auf, dass besonders die Spiele von Activision unter starkem Spielschwund leiden – CoD verlor in einem Jahr 50 Millionen Spieler. MeinMMO schaut sich an, was dahintersteckt.

Publisher und Aktien-Gesellschaft Activision Blizzard hat in seinem neusten Finanzbericht über Umsätze, Gewinne und Spielerzahlen berichtet und musste einige Rückschläge bei wichtigen Kennzahlen im letzten Jahr hinnehmen.

So fiel die Anzahl der monatlich aktiven Spieler für die Titel von Activision auf rund 100 Millionen. Das waren gut 50 Millionen weniger als noch im März 2021:

Die MAUs berechnen sich bei den Publishern unterschiedlich. Quelle: businesswire.com

Die sogenannten „MAUs“ (Monthly Active Users) stellen dabei einen Durchschnittswert dar und unterscheiden nicht zwischen Spiel und Plattform bei den Titeln von Activision. Ein Spieler kann dementsprechend auch öfter in der Statistik mitzählen.

Da jedoch Blizzard und King separat gelistet werden und Activision selbst kaum andere, große Spiele vertreibt, lassen sich die Zahlen fast komplett auf Call of Duty beziehen. Damit hat das größte Shooter-Franchise rund 30 % seiner aktiven Spieler in Jahresfrist verloren.

Welche Gründe gibt Activision an? Der Publisher bleibt bei der Ursachenforschung recht vage und gibt folgende Gründe für den Rückgang an:

In einem Statement wird zudem die Corona-Pandemie als Grund aufgeführt, die auf der einen Seite die Kaufkraft der Kunden mindert und gleichzeitig die Entwicklung der Inhalte beeinträchtigt.

Warum gingen die Spielerzahlen zurück? CoD: Mobile ist sehr beliebt, kämpft aber offenbar mit Sättigungs-Erscheinungen. Dass Activision hier keine neuen Spieler erreichen konnte, scheint tatsächlich die größte Überraschung zu sein.

Denn bei den Verkäufen von CoD: Vanguard war diese Entwicklung bereits abzusehen, ähnlich wie beim kostenlosen Battle Royale Warzone.

Vanguard kämpfte seit dem Auftauchen der ersten Leaks gegen Vorbehalte beim Setting. Der Zweite Weltkrieg überzeugte viele Spieler nicht, es kam kein echter Hype auf und auch die generellen Neuerungen am Shooter fielen zu mager aus.

Die Verkäufe sanken zum Beispiel in Großbritannien um 40 % im Vergleich zum Vorgänger Cold War (via gamesindustry.biz) – und Cold War verkaufte sich schon schlechter als der CoD-Hit Modern Warfare aus 2019.

Für Warzone und seine Spieler war es ebenfalls ein enttäuschendes Jahr. Wenig Content, kaum Änderungen und auch die neue, große Map Caldera brachte nicht den gewünschten Umschwung. Spieler wollen sogar die alte Map Verdansk zurück.

Dazu kamen große Probleme mit Cheatern, sowie Fehler in den Spielen. Season 2 wurde sogar verschoben, um den Entwicklern 2 Wochen mehr Zeit zu geben, die größten Probleme zu fixen:

Call of Duty im schlechtesten Zustand seit Jahren – Was läuft schief in Warzone & Vanguard?

Wie will Call of Duty den Trend stoppen? Obwohl im Finanzbericht die Rede davon ist, dass der aktuelle Vanguard und Warzone im ersten Quartal substanzielle Updates bekommen haben, richtet Activision den Blick nach vorn:

Die Entwicklung des neuen Premium-CoDs geht gut voran Geplant ist der Nachfolger von CoD MW 2019 – dem bisher erfolgreichsten Teil der Serie

Warzone: Mobile kommt Das Battle Royale soll den großen Erfolg auf Mobile wiederholen

Warzone 2 wird noch dieses Jahr enthüllt Der Nachfolger des Battle Royale wird von Grund auf neu gebaut, mit vielen Innovationen

Mehr Personal für Activision Es werden immer mehr Leute eingestellt, um mehr Content für alle CoD-Titel zu schaffen



Call of Duty hat stark von steigenden Spielerzahlen während der Corona-Pandemie profitiert, konnte den Lauf aber nicht halten und verlor innerhalb eines Jahres rund 50 Millionen Spieler.

Uns interessiert auch eure Perspektive aus der Sicht des Spielers: Ist der Content von Call of Duty im letzten Jahr für euch weniger attraktiv gewesen? Was wünscht ihr euch in Zukunft vom größten Shooter-Franchise der Welt?

Lasst uns gern ein Kommentar mit euren Gedanken zum Thema da.

Wollt ihr euch lieber über den aktuellen Content von CoD informieren, dann schaut hier vorbei: CoD Warzone: Alle Infos zur Monster-Season 3 / 2022 – Release, Trailer & Content