Leak und Roamap zu CoD MW & Warzone zeigen: Nächste neue Waffe wird ein MG

Call of Duty: Modern Warfare und das Battle Royale Warzone bekommen laut Roadmap in Season 5 eine weitere neue Waffe spendiert. In Verbindung mit einem frischen Leak wissen wir nun im Prinzip auch, welche. Es wird offenbar ein weiteres Maschinengewehr.

Season 5 bringt neue Waffen: Traditionell bringt eine neue Saison für CoD: MW und Warzone mindestens 3 neue Waffen mit sich. Das ist auch in der Season 5 nicht anders. Dabei sind 2 neue Waffen, das Sturmgewehr AN-94 sowie das MG ISO, bereits bekannt und im Spiel.

Um die dritte Waffe, die später im Verlauf der Season 5 folgen soll, gab es zuletzt zahlreiche Spekulationen, 2 neue Sniper wurden als Kandidaten hoch gehandelt. Doch nun sieht alles danach aus, als wird es doch ein anderes Schießeisen.

Was kommt als 3. neue Waffe der Season 5? Die nächste Waffe wird mit fast schon an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein neues Maschinengewehr.

Das Light Assault Machine Gun von Knight’s Armament (Quelle: Soldier Systems)

Das kommende MG ist dabei offenbar dem Stoner LMG beziehungsweise dem Light Assault Machine Gun von Knight’s Armament Company nachempfunden und würde die MG-Palette in eurem Arsenal weiter ausbauen.

Das spricht für ein MG als nächste Waffe: Zum einen ist die Waffe bereits in der Roadmap zur Season 5 zu sehen. Dort ist sie zwar noch zu großen Teilen zensiert, doch an den entscheidenden Stellen erkennt man schnell, dass es sich um diese Waffe handeln dürfte – gerade in Anbetracht eines neuen Leaks.

Hier der entsprechende Ausschnitt aus der Roadmap zur Season 5

Der Leak stammt erneut vom bekannten und zuverlässigen Dataminer BKTOOR. Dieser hat in den Spieldaten nun ein neues MG entdeckt, das komplett fertig, jedoch noch nicht im Spiel ist. Und auch das sieht dem MG von Knight’s Armament verdammt ähnlich.

Vergleicht man nun den Griff, das Magazin sowie den hinteren Teil der oberen Aufsatz-Schiene, so erkannt man schnell, dass es sich im Leak um die gleiche Waffe handelt, die auch auf der Roadmap zu sehen ist.

Zudem bestätigte auch der Leaker selbst mittlerweile, dass es sich bei dem MG zu 100% um die neue Waffe aus der Roadmap handelt.

Wann kommt das neue MG ins Spiel? Das ist bisher noch nicht offiziell bekannt. Auf der Roadmap heißt es lediglich „in der Saison“. Doch meistens werden neue Waffen mit dem Launch einer neuen Season sowie mit dem darauf folgendem Mid-Season-Update eingeführt. Da zu Saisonbeginn bereits 2 neue Waffen kamen, ist es wahrscheinlich, dass wir das neue MG irgendwann zur Mitte der Season 5 endlich in die Finger bekommen werden.

Was haltet ihr von dieser Waffe? Freut ihr euch darauf oder hättet ihr euch als nächstes lieber ein anderes Schießeisen gewünscht?