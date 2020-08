Bei Call of Duty: Warzone könnt ihr euch den neuen Waffenbauplan Enigma für das Sturmgewehr AN-94 erspielen. Dazu gilt es, ein Easter Egg im Stadion zu lösen. Wir erklären euch, was ihr tun müsst.

Was hat es mit dem neuen Blueprint auf sich? Vor Kurzem startete bei CoD: Modern Warfare und Warzone die Season 5. Die neue Saison brachte dabei unter anderem 2 neue Waffen, die AN-94 und die ISO, sowie einige Map-Änderungen rund um Verdansk mit sich. So ist jetzt beispielsweise das Stadion offen und kann betreten werden.

Und genau dort könnt ihr einen neuen Bauplan für das frisch ins Spiel gekommene Sturmgewehr AN-94 abstauben und so das Aussehen der Waffe ändern. Doch was müsst ihr dafür tun?

So löst ihr das Rätsel im Stadion

Das Ziel: Nach den ersten Ausflügen ins offene Stadion bemerkten zahlreiche Spieler eine Tür mit einem Zahlen-Pad, die jedoch zunächst keiner öffnen konnte. Nun weiß man, wie das geht und was sich hinter der Tür verbirgt – nämlich unter anderem der neue Bauplan für die AN-94.

Ziel ist es also, den Code zu knacken und in den Raum zu gelangen.

So sieht die AN-94 mit dem Enigma-Bauplan aus

Holt Codes aus den Bunkern im Stadion: Um an den Code für den sogenannten Board-Room zu gelangen, müsst ihr zunächst mindestens 2 von 3 geheimen Räumen auf verschiedenen Ebenen des Stadions aufsuchen. Dort findet ihr neben Loot-Kisten auch Computer. Interagiert ihr mit diesen, wird auf dem Bildschirm in jedem Raum jeweils eine eigene Zahlen-Symbol-Kombination eingeblendet wird. Diese müsst ihr euch notieren.

Um in die Räume zu kommen, braucht ihr spezielle blaue Zugangskarten, die jede Runde zufällig und nur im Stadion auftauchen. Diese sollten nicht mit den roten Zugangskarten verwechselt werden und sind wirklich nur für die Räume im Stadion zu gebrauchen.

Die Karte mit dem Namen EL-21 öffnet die Executive Lounge im obersten Stockwerk des Stadions

Die Karte mit dem Namen P2-16 öffnet den Raum im Parking Lot auf Level 2, also ganz im untersten Stockwerk der Tiefgarage

Die Karte mit dem Namen CL-19 öffnet den Raum im Concourse Level, also auf dem mittleren Hauptstockwerk des Stadions

Mit diesen PCs müsst ihr in den Räumen interagieren und euch dann den Code aufschreiben. (Quelle: MrDalekJD auf YouTube)

Achtung, diese Codes ändern sich in jedem Match. Ihr könnt also keinen Code aus einem Video oder einem Guide nehmen und den einfach eintippen. Zudem ist es nur sehr schwer, alle 3 Zugangskarten in nur einem Match zu finden. Ihr solltet also davon ausgehen, dass ihr etwas knobeln müsst.

So setzt ihr den Code für den Board-Room zusammen: Habt ihr alle 3 Codes bekommen, könnt ihr den finalen Code problemlos zusammensetzen. Ihr braucht jedoch mindestens 2 Codes aus den geheimen Räumen. Die offenen Stellen aus dem fehlenden dritten Code könnt ihr dann per Brute-Force-Methode knacken.

Und so funktioniert das Ganze: Es gibt 3 verschiedene Symbole, die in der insgesamt 8-stelligen Kombination vorkommen können. Der Rest besteht aus reguläre Zahlen.

Schreibt alle 2 oder 3 Codes genau untereinander auf. Alle Zeilen zeigen den gleichen End-Code, nur in verschiedenen Kombinationen. Wo in einer Zeile eine Zahl steht, kann in einer anderen Zeile ein Symbol stehen und andersherum.

In der untersten Zeile wird der Code aus den 3 Codes darüber zusammengesetzt. Die Symbole wurden hier mit Buchstaben belegt. (Quelle: MrDalekJD auf YouTube)

Nun müsst ihr nur die entsprechenden Symbole einfach einer Zahl zuordnen. Zeigt der Code also beispielsweise in Zeile 2 an Position 5 eine Zahl, wo noch in Zeile 1 an Position 5 das Haussymbol war, könnt ihr dem Haussymbol also diese Zahl zuordnen und dieses Symbol entsprechend an allen anderen Stellen in den 3 Zeilen durch die jeweilige Zahl ersetzen.

Habt ihr alle 3 Codes, habt ihr den Haupt-Code so in wenigen Sekunden zusammen. Habt ihr nur 2, wird mit Sicherheit noch ein Symbol keiner Zahl zugeordnet sein. Und genau hier könnt ihr die Zahlen im Ausschlussverfahren durchprobieren, die dafür noch infrage kommen. Zahlen, die bereits anderen Symbolen dem Dechiffrieren zugeordnet wurden, entfallen dabei schon mal.

Nach einigen Versuchen am Zahlen-Pad vor dem Board-Room solltet ihr trotzdem noch schnell die richtige Kombination rausbekommen und den Raum öffnen können.

Hier müsst ihr den End-Code eingeben oder per Brute Force die fehlende Zahl knacken (Quelle: MrDalekJD auf YouTube)

Jetzt habe ich den End-Code. Und nun? Nun müsst ihr euch auf das Executive Level im oberen Stockwerk begeben und dort an der Tür zum Board-Room entweder den kompletten Code eingeben oder per Brute-Force-Methode die fehlende Zahl ermitteln und dann so die Tür öffnen.

Habt ihr euch Zugang verschafft, findet ihr dort allerlei Loot. Und auf dem Tisch in der Mitte des Raumes wartet dann auf dem Tisch die Enigma auf euch. Nehmt sie auf und dieser neue Bauplan für die AN-94 wird dauerhaft für euch freigeschaltet.

Wie das Ganze im Detail und wo sich die einzelnen Räume genau befinden, seht ihr in diesem Video von MrDalekJD:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Eine coole Kleinigkeit gibt’s noch dazu: Schafft es jemand, den Board-Room zu öffnen, gibt es rund um das Stadion ein kleines Feuerwerk als Anerkennung der Leistung.

Übrigens, nicht nur in der Warzone sind Geheimnisse und Rätsel bei CoD aktuell in aller Munde: Call of Duty schickt riesige Loot-Pakete an Streamer – Hofft, dass sie keiner öffnet