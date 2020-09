CoD MW & Warzone: Leak zeigt Sturmgewehr, das Millionen NPCs auf dem Gewissen hat

Die neue Season 6 bei Call of Duty rückt näher und womöglich kriegt ihr dann das 13. Sturmgewehr für Modern Warfare & Warzone. Ein Leak zeigt das erste Gameplay der AS VAL – ein Sturmgewehr, das es noch nie in CoD gab, aber dafür in anderen Spielen schon Millionen von NPCs erledigt hat.

Was ist das für eine Waffe? Mit der AS VAL könnte eine neue Waffe zu Call of Duty kommen, die gleich mit 2 besonderen Eigenschaften auftrumpft:

Integrierter Schalldämpfer

Hohe Feuerrate mit etwa 900 Kugeln pro Minute

Das Schießeisen ist aus russisch/sowjetischer Produktion und kam Mitte/Ende der 80er Jahre ins Arsenal. Sie ist verwandt und teilweise baugleich mit dem Scharfschützen-Gewehr VSS Vintorez und würde das erste Mal in Call of Duty zur Verfügung stehen.

Hohe Feuerrate und eingebauter Schalldämpfer – Das ist die AS VAL

Wie sieht der Leak aus? Zu der Waffe zeigt nun der CoD-Waffen-Leaker „BKTOOR“ das erste Gameplay:

BKTOOR zeigte schon ein paar Waffen, bevor sie tatsächlich im Spiel zur Verfügung standen. Darunter:

Wie, wann und ob das Gewehr ins Spiel kommt, ist aber bisher nicht bekannt. Mit dem Leak steht jetzt nur fest, dass die Waffe in den Daten des Spiels ist, aber weitere Einzelheiten wären reine Spekulation.

Was macht die Waffe besonders? Die AS VAL kommt wahrscheinlich mit einem verbauten Schalldämpfer und entsprechenden Läufen. So spart ihr in der Warzone einen Aufsatz, wodurch sie für das Battle Royale spannend werden könnte.

Der Monolith-Schalldämpfer gehört hier zu den besten Aufsätzen im Spiel und bringt euch neben der Schall-Verringerung auch extra Reichweite. Mit einem passenden Lauf habt ihr so noch Platz für einen Aufsatz zum besseren Zielen, was ihr bei der vergleichsweise hohen Feuerrate auch gut gebrauchen könnt.

Wie sieht die Waffe in anderen Games aus? Der englische YouTuber „Tigerfield“ hat ein Video online gestellt, in dem er die Knarre in 10 unterschiedlichen Spielen zeigt:

So war die Waffe bereits Teil von Battlefield 3 & 4 und von 3 S.T.A.L.K.E.R.-Spielen. Diese Waffe ist also ein absoluter Ego-Shooter-Veteran und dürfte schon Millionen von NPCs erledigt haben. Bis zu Call of Duty hat es das Teil aber noch nie geschafft.

Leaks zeigen oft Waffen früher – Knarren für Season 6 schon klar?

Welche Waffen könnten mit Season 6 kommen? Der Leaker BKTOOR und andere Dataminer haben schon so manche Waffen-Info aus den CoD-Daten geschürft und neben der AS VAL stehen noch ein paar andere mögliche Waffen auf dem Zettel:

Am wahrscheinlichsten für Season 6 wäre demnach die Mischung:

AS VAL

AA-12

R700

Für alle 3 Waffen konnte BKTOOR schon Gameplay aus den Daten ziehen und zeigte in Videos einen ersten Blick auf die Knarren. Es bleibt aber weiterhin spannend, denn bisher war das Vorhersagen der kommenden Season-Waffen ziemlich ungenau.

Da bisher auch noch nicht klar ist, wie sich das neue Call of Duty: Black Ops Cold War auf die Seasons von Modern Warfare auswirken wird, könnte es sein, dass die Waffen auch erst in späteren Seasons kommen, wenn sie denn weiterlaufen. Alles, was wir aber sonst zum neuen CoD wissen, findet ihr hier.