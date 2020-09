CoD MW & Warzone: Shoutgun aus MW2 geleakt – Das kann die neue Waffe

Der bekannte Leaker BKTOOR hat eine neue Schrotflinte für Call of Duty: Modern Warfare und in CoD: Warzone entdeckt. Diese dürften Fans von Modern Warfare 2 bereits kennen und sie könnte mit der Season 6 ins Spiel kommen.

Was ist das für eine Waffe? Der Call of Duty Leaker BKTOOR, der bereits im Juni die Sniper Rytec AMR korrekt vorausgesagt hatte, hat auf Twitter das Gameplay einer neuen Waffe gezeigt.

Dabei handelt es sich um die Shotgun AA-12, die einige von euch bereits aus Modern Warfare 2 kennen könnten.

In dem Video sieht man die Waffe in einer rohen Fassung, wie es bei Leaks dieser Art üblich ist. Genaue Texturen, Animationen und Geräusche werden meist erst später ergänzt. Auch Clipping-Fehler sind noch zu sehen.

AA-12 war die einzige automatische Shotgun in MW2

Das machte die AA-12 aus: In Modern Warfare 2 waren Shotguns sehr beliebte Waffen. Die AA-12 war nicht für ihren hohen Schaden bekannt, sondern dafür, dass sie die einzige vollautomatische Shotgun um Spiel war.

In dem geleakten Gameplay erkennt man bereits, dass die Waffe vom Spiel-Stil her an die Version aus MW2 angelehnt ist, allerdings hat sie derzeit einen deutlich höheren Rückstoß. Das kann sich aber in der finalen Version noch ändern.

Wann könnte die Waffe ins Spiel kommen? Wahrscheinlich ist, dass die AA-12 mit der kommenden Season 6 ihren Weg ins Spiel finden wird. In der noch laufenden Saison 5 wurden bereits 3 neue Waffen veröffentlicht, darunter die FiNN, ein LMG, das mit dem Mid-Season-Update erschien.

Die Season 6 startet nach aktuellem Stand zwischen Ende September und Anfang Oktober. Aufgrund des frühen Entwicklungsstands bei der Waffe ist es aber durchaus möglich, dass sie erst in der Mitte der Saison herauskommt.

Recht sicher scheint hingegen, dass die Sniper R700 schon zum Start der neuen Saison dabei ist. Auch die wurde von BKTOOR entdeckt.