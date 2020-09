CoD MW & Warzone: Season 6 Battle Pass – Alle Stufen und ihre Belohnungen

Die neue Season 6 von Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone ist da. Wir werfen einen Blick auf die Belohnungen, die ihr euch über den neuen Battle Pass freispielen könnt.

Das ist jetzt neu bei CoD Modern Warfare und Warzone: Heute, am 29. September 2020, ist bei Modern Warfare und dem Battle Royale Warzone um 8:00 Uhr morgens die neue Season 6 gestartet.

Wir haben die wichtigsten Details und Infos hier für euch zusammengefasst:

Was hat es mit dem neuen Battle Pass auf sich? Die neue Saison bringt allerlei neue Inhalte wie Maps und Modi, aber auch einen neuen Battle Pass mit insgesamt 100 Tiers (Stufen) ist traditionell mit an Bord.

Dieser bietet einen freien Belohnungszweig, der kostenlos für alle Spieler ist und wo man alles Gameplay-Relevante, wie beispielsweise die neuen Basis-Waffen, erspielen kann.

Es gibt aber auch einen kostenpflichtigen Premium-Zweig, der 10 € oder 1.000 CoD-Punkte kostet und dafür mehr kosmetische Belohnungen bietet. Damit erhaltet ihr auf jeder der 100 Tiers eine Prämie.

Zusätzlich gibt es auch ein Season-Pass-Bundle für 2.400 CoD-Punkte, das neben dem Zugang zum Premium-Zweig auch noch 20 Stufen-Aufstiege ermöglicht.

Doch was für Belohnungen stecken in der Season 6 drin?

Das bietet der neue Battle Pass für Season 6

Das gibt’s direkt beim Kauf: Kauft ihr euch den neuen Battle Pass der Season 6 – ob nun für 10 € oder das große Bundle – so wird beim Kauf direkt folgendes freigeschaltet:

Farah als neuer Operator mit dem Skin Halmasti

Der Poloski-Skin für Minotaur

ein neuer Bauplan für das AK-Strumgewehr

sowie XP-Boost-Token

Bei Kauf des Battle Pass Bundles gibts obendrauf noch die 20 Tier-Skips.

Hier sind alle Belohnungen des neuen Battle Pass im Video: Habt ihr den Battle Pass gekauft, so erhaltet ihr auf allen 100 Stufen eine Belohnung. Gebt ihr kein Geld aus, dann gibt es seltener freispielbare Prämien, doch alles Gameplay-Relevante ist an Bord.

Hier könnt ihr alle Belohnungen in einer kompakten Videozusammenfassung sehen. Items, die mit „Free“ markiert sind, gibt es auch ohne den Premium-Zugang:

Das sind einige Highlights aus dem Battle Pass der Season 6: Der neue Battle Pass hat wieder einige coole Items zu bieten. Wir haben hier die größten Highlights für euch zusammengefasst, auf die ihr mal einen genaueren Blick werfen solltet:

Auf Stufe 5 gibt es einen Schraubenzieher als Nahkampfwaffe

Auf Stufe 15 gibt es die erste neue Waffe zu erspielen – die neue DMR SP-R 208 (im Prinzip ist es die R700-Sniper als DMR)

Auf Stufe 18 gibt es einen coolen neuen Finishing Move – die Fledermaus „Edward“, die ihr auf eure Gegner scheuchen könnt

Auf Stufe 31 gibt es die 2. neue Waffe – das Automatikgewehr AS VAL

Auf Stufe 50 gibt’s einen coolen Operator-Skin mit deutschem Look

Auf Stufe 55 wartet ein netter Bauplan für die Armbrust auf euch

Bei Stufe 85 könnt ihr einen stylischen Waffen-Bauplan für die neue SP-R 208 erspielen

Tier 93 bietet eine schicke Hologramm-Uhr

Abschließend warten auf der letzten Battle-Pass-Stufe unter anderem der neue Operator Nikolai sowie ein cooler Waffen-Bauplan für die neue AS VAL auf euch

Mehr zu den beiden neuen Waffen erfahrt ihr hier: CoD MW & Warzone: Neue Waffen AS VAL und SP-R 208 in Season 6 freischalten – So geht’s

Wie sieht’s aus? Holt ihr euch in Season 6 den neuen Battle Pass? Ist irgendetwas dabei, was ihr unbedingt haben wollt? Oder lassen euch all die neuen Items komplett kalt? Übrigens, schon bald könnten Modern Warfare und Warzone beim Battle Pass getrennte Wege gehen: Erfahrt hier, wie es weitergehen könnte, wenn das neue Call of Duty: Black Ops Cold War seinen Release feiert.