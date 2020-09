CoD MW & Warzone: Neue Waffen AS VAL und SP-R 208 in Season 6 freischalten – So geht’s

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Das DMR SP-R 208 wirkt auf den ersten Blick wie eine Mischung aus dem Kar 98k und dem MK2 Karabiner . Die Schüsse fühlen sich mächtiger an, als beim Karabiner, aber nicht so durchschlagskräftig wie bei der Kar. Zudem bietet die SP-R eine bunte Auswahl an Aufsätzen, was sie für unterschiedliche Einsatzbereiche tauglich machen dürfte.

Bei einer ersten Runde im privaten Spiel fällt allerdings auf, dass die AS VAL eher an ein SMG erinnert, mit einer hohen Feuerrate und vertikalem Rückstoß nach oben. Für die Warzone wird das Teil trotz des verbauten Schalldämpfers wohl eher weniger spannend – das Magazin fasst maximal 30 Schuss und ist damit etwas zu klein fürs Battle Royale. Interessant wird womöglich ein kleines 10-Schuss-Magazin, das die Durchschlagskraft erhöht und den Feuermodus auf halbautomatisch umstellt.

Für den dritten Weg müsstet ihr einen ordentlichen Batzen Kohle in die Hand nehmen. Über „Tier-Skips“ könntet ihr euch jetzt direkt den Battle Pass komplett freischalten. Das würde 15.000 CoD-Points kosten, also je nach Points-Paket bis zu 150,- €. Für die Waffen braucht ihr:

Was sind das für Waffen? Wie schon mit den letzten 5 Battle Pässen kriegen Call of Duty: Modern Warfare & Warzone auch mit Season 6 frische, neue Schießgewehre:

Mit der Season 6 bei Call of Duty: Modern Warfare & Warzone kommen auch ein paar neue Schießeisen ins Spiel: Das Sturmgewehr AS VAL und das DMR SP-R 208. Erfahrt hier, wie ihr sie freispielt.

