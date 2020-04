Die Patches, die zu Call of Duty: Warzone kommen, enthalten mehr mehr, als die offiziellen Patch Notes verraten. Zumindest ist ein CoD-Experte dieser Meinung. Und einige dieser geheimen Änderungen haben sogar großen Einfluss: So soll es nun ein neues bestes Scharfschützengewehr geben.

Um welche Waffen geht es? Im Bereich der Scharfschützengewehre gibt es in Warzone zwei Waffen, deren Werte sie zu den besten Kanonen im Spiel machen: Die AX-50 und die HDR. Beide Waffen können auf beliebige Distanz mit einem Schuss auf den Kopf töten.

Diese „One-Shot“-Kills haben beide Waffen in jeder Ausführung stärker gemacht als ihre leichteren Konkurrenten, die DMRs (Marksman Rifle).

Nun allerdings hat sich das anscheinend geändert, denn die „kleinen Geschwister“, die DMRs, scheinen nun stärker zu sein. Besonders die Kar98k ist nun offenbar richtig gut.

Ob die HDR oder die AX-50 besser ist, muss wohl jeder für sich entscheiden, denn sie sind von den Werten her nahezu identisch. In unseren besten Lodouts für Warzone empfehlen wir die AX-50 – was sich nun vielleicht bald ändern wird.

Woher kommt die Info? Das hat der CoD-Experte und YouTuber TheXclusiveAce herausgefunden. In einem Video stellt er die geheimen Änderungen an CoD: Warzone vor, die er gefunden hat. Er sagt allerdings auch, dass er keine gute Testumgebung dafür hat, denn Warzone lässt sich noch nicht in einem privaten Spiel testen.

Die Ergebnisse seien deshalb eventuell ungenau und nicht so verlässlich wie seine sonstigen Videos.

Er ist dennoch der Überzeugung, dass sich seit dem neusten Patch vom 31. März etwas geändert hat, was nicht dokumentiert wurde.

Geheime Änderungen in Warzone

Was ändert sich an der AX-50 und Snipern? Wie es aussieht, kann zumindest die AX-50 einen Gegner nicht länger mit nur einem Schuss niederstrecken – die Kar98k (ein DMR) dafür nun besser. Zuvor hatten sowohl die AX-50 als auch die HDR die Möglichkeit, Gegner sofort zu töten, selbst wenn die durch 3 Panzerplatten geschützt waren.

Mittlerweile bekommt Ace mit der AX-50 aber immer häufiger „Hit Marker“ für Kopfschüsse, also Anzeigen, dass er den Gegner in den Kopf getroffen hat, ohne ihn dabei zu töten. Das bedeutet, dass die AX-50 schwächer ist als vor dem Patch.

Dagegen hat er beobachtet, dass er mit dem DMR Kar98k plötzlich auf eine viel größere Distanz mit einem Kopfschuss sofort töten kann. Das macht die Waffe stärker als zuvor und möglicherweise sogar stärker als die dedizierten Scharfschützengewehre. Für eine genaue Analyse benötigt der YouTuber aber erst noch bessere Daten.

Ist die Kar das neue beste Scahrfschützengewehr?

Versteckte Änderung an Audio-Geräuschen entdeckt

Was ist noch anders? Ace ist außerdem aufgefallen, dass sich offenbar etwas an der Lautstärke der Schritte und der Loadout-Drops verändert hat. Schritte fallen ihm nun deutlich besser auf, während das Summen von Loadout-Kisten weniger penetrant geworden ist.

Laut Ace könnte das aber auch zusammenhängen – durch das leisere Summen etwa könnten Schritte einfach deutlicher herausstechen. So oder so wurde keine der Änderungen in den Patch Notes vermerkt.

Ace und auch einige andere Spieler halten es für möglich, dass Warzone etliche solcher versteckten Änderungen befinden. So wurde mit dem gleichen Patch plötzlich die EBR-14 nur durch einen Skin stärker, was im Nachhinein jedoch vermutlich ein Bug gewesen sein könnte.

Dennoch sind sich Viele sicher: Nicht alle Änderungen stehen in den Patch Notes.