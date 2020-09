CoD MW & Warzone: Patch Notes Update 1.27 – Die wichtigsten Änderungen mit Season 6

Heute Morgen (29. September) ging bei Call of Duty: Modern Warfare & Warzone die neuste Season 6 online. MeinMMO sammelt für euch Download-Infos, Patch Notes und zeigt die neuen Playlists.

Was geht heute bei CoD? Die neue Season 6 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ging heute Morgen in aller Frühe um 08:00 Uhr deutscher Zeit online. Mit dabei sind alle Annehmlichkeiten, die eine typische CoD-Season der letzten Monate mit sich brachte:

Frische Modi für die Warzone und den traditionellen Multiplayer von CoD MW

Neue Karten für den Multiplayer

Brandneuer Battle Pass mit über 100 Cosmetics

2 neue Basiswaffen zum Freispielen

Ein überdimensionierter Download

Ein Schwung Balance-Anpassungen

Vereinzelte Bug-Fixes

In diesem Text hier soll es um die Basis-Anpassungen gehen. Ihr erfahrt alles zum Download, den neuen Playlists und den Anpassungen im Hintergrund, wie Balancing und Bug-Fixes. Alles zum Content, der neuen U-Bahn in Warzone und den weiteren Aussichten mit Season 6, gibt’s hier:

CoD MW & Warzone: Season 6 vorgestellt – Das gibt’s zum Start und im Verlauf

Alles zum Download am 29.09. – Update 1.27

Was gibt’s Wissenswertes zum Download? Wie gewohnt, nimmt das neue Update einiges an Speicher in Anspruch. Besonders PC-Spieler, die Warzone & Modern Warfare nutzen, kriegen einen dicken digitalen Batzen zum Abtragen vorgesetzt. Doch auch auf den Konsolen ist der Download ordentlich und ihr müsst sogar einen zweiten Teil manuell starten, um wieder in den Multiplayer zu kommen. Hier die Details:

PC Download

57 GB mit Modern Warfare

25,5 GB nur Warzone

Konsolen-Download

PlayStation-Update: 19,3 GB Multiplayer-Datenpack: 7,8 GB

Xbox-Update: 22,66 GB Multiplayer-Datenpack: 8 GB



Ihr braucht auf den Konsolen beide Pakete, um den regulären Multiplayer starten zu können. Wollt ihr den Koop-Modus „SpecOps“ starten, braucht ihr nochmal ein extra Paket, das auf den Konsolen knapp 6 GB groß ist. Um die entsprechenden Daten-Pakete herunterzuladen, drückt auf den gewünschten Modus und ihr kommt in das Menü zum Pakete-Download.

In dem großen PC-Update von 57 GB sind diese Daten schon enthalten. Hier braucht ihr nichts extra runterladen.

Das und alles Weitere zum Start der Season 6 haben wir hier für euch zusammengefasst: CoD MW, Warzone: Alles zum Season 6 Start heute – Uhrzeit, Download, Inhalte

Der Battle Pass kommt dieses Mal mit 2 neuen Operators.

Playlist mit Season 6 bringt brandneue Modi ins Spiel

Wie sieht die neue Playlist aus? Mit dem Update für Season 6 kam auch eine neue Playlist in Spiel. Jeweils für CoD MW und Warzone findet ihr hier die aktuellen Spiel-Modi:

Modern Warfare MP-Playlist:

Bodenkrieg

Bauplan – Eigenes Feuergefecht

Konfrontation – Station

Abschussserie bestätigt

Saison-6-Moshpit

Was können die neuen CoD MW Modi? Für Modern Warfare stehen gleich 3 neue Modi zur Verfügung, die es so bisher noch nicht gab. Zuerst „Konfrontation Station“: Hier kämpft ihr auf der kleinen, neuen Feuergefecht-Karte „Station“ in verschiedenen Modi als 2vs2 im neuen Untergrund von Verdansk.

Bei „Abschussserie bestätigt“ könnt ihr voll auf Killstreak-Jagd gehen. Statt durch Kills erhaltet ihr eure Streaks durch das Einsammeln der Dog Tags von ausgeschalteten Feinden. Jede Marke bringt einen „Kill“. Ihr könnt Streaks öfter in einem Leben verwenden, zum Beispiel mehrere Drohnen. Dazu setzt sich der Killstreak-Fortschritt beim Tod nicht zurück – sammelt also ruhig auch mal auf einen Juggernaut mit 15 Kills: Holt ihn euch, es ist egal, wie oft ihr drauf geht, solange ihr immer fleißig die Marken sammelt.

Beim Season-6-Moshpit dreht sich alles um die beiden neuen 6vs6-Maps. Ihr spielt die Karten, die mit Season 6 ins Spiel gekommen sind in Dauerschleife als Moshpit. Das sind die Maps:

Broadcast: Ein Map-Remake aus CoD 4, aktuell besser bekannt als TV-Station in Warzone.

Mialstor Tank Factory: Eine große Map, die beinahe jede Art von CoD-Schlachtfeld bietet. Wird für 6vs6-Kämpfe verkleinert.

Die Map „Broadcast“ ist bereits aus CoD 4 & Warzone bekannt.

Warzone Playlist:

Battle Royale – Einzel / 2er / 3er / 4er

Beutegeld 3er

Panzer-Royale 4er

Was kann der neue Warzone-Modus? Mit Panzer-Royale kommt ein brandneuer Modus in die Warzone, der frische Mechaniken ins Spiel bringt. Statt eines Gulag gibt’s hier gepanzerte Trucks. Jedes Team startet mit einem der Ungetüme und kann damit über die Map randalieren. Ihr könnt den Truck sogar upgraden und reparieren:

Trupp muss aufgefüllt werden – alle Teams haben 4 Spieler

Jeder Trupp hat einen dicken Panzer-Truck mit einem Geschütz

Wird ein Truck zerstört, gibt es keine Chance auf einen Respawn

Man kann sich an Vorrats-Stationen einen neuen Truck besorgen

Die Trucks können an Reparatur-Stationen geflickt werden

Die Trucks können an Vorrats-Stationen verbessert werden

Der Kreis wird kleiner und bewegt sich schnell

Das letzte Team, das überlebt, gewinnt

Die Regeln des neuen Modus sind mit nichts vergleichbar, was die Warzone bisher zu bieten hatte. Zum Endgame hin könnte aus dem taktischen Shooter ein knallhartes Demolition-Derby entstehen, in dem die letzten Teams auf ihren Trucks ums Überleben kämpfen.

Der Cargo-Truck kommt mit einer dicken Panzerung und Waffen auf dem Dach.

Patch Notes – „Alle“ Änderungen Season 6

Erfahrungsgemäß bringt Entwickler Infinity Ward nicht alle Änderungen mit den Patch Notes. Im vergangenen Jahr gab es quasi kein größeres Update, dass nicht auch mit geheimen Änderungen aufwartete. Die wichtigsten offiziell bekannten Änderungen aus den Patch Notes findet ihr hier auf Deutsch:

Allgemeine Anpassungen

C4 wurde überarbeitet – ihr könnt es jetzt schneller hochjagen (es ertönt ein Beep-Ton), aber weniger weit werfen

Der Exploit mit der unendlichen Spezialmunition wurde behoben

Beim Modus Hauptquartier wurden Probleme mit dem Respawn entfernt

Der Trick mit der platzierten Bombe und einem Molotow/Granate ist nicht mehr möglich

Waffen-Anpassungen

Einige Probleme mit der FiNN LMG wurden behoben, sowie Ingame-Beschreibungen von Aufsätzen angepasst

Die Hand-Animation mit einem der AK-Läufe war nicht korrekt und wurde gefixt

Origin 12: Verringerter Schaden in der Warzone auf kürzester Entfernung

Shotguns allgemein: Erhöhter Schaden für Flintenlauf-Geschosse in der Warzone

Warzone-Anpassungen

Ein Kollisions-Problem im Stadion wurde behoben, mit dem sich Spieler verstecken konnten

Ein Zaun beim Krankenhaus ist nun von beiden Seiten undurchsichtig

Probleme mit dem Loot-Zug wurden entfernt

Wenn eure Mini-Map nicht rotierte, gab es manchmal Probleme mit ungenauen Pings auf dem Herzschlag-Sensor

Wollt ihr euch die kompletten Patch Notes auf Englisch nochmal genauer ansehen, findet ihr sie hier auf einer Website von Infinity Ward.

Die Neuerungen der Season 6 sind umfangreich und eine Brise mit frischem Wind weht durch die CoD-Menüs. Besonders die Warzone glänzt mit ein paar brandneuen Mechaniken und bringt eine U-Bahn, sowie Panzer-Trucks ins Spiel. Das Battle Royale zeigt damit, dass es auch weiterhin komplett neue Inhalte bringen und wachsen möchte. Erfahrt hier, wie es weitergehen könnte, wenn das neue Call of Duty: Cold War Release feiert.