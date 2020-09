CoD Warzone: Die U-Bahn kommt mit Season 6 und ist wirklich so cool, wie es aussieht

Mit Season 6 von Call of Duty: Warzone kommt die wohl bisher coolste Map-Änderung bisher ins Spiel: ein komplettes U-Bahn-System mit 7 Halte-Stationen. MeinMMO zeigt euch die Details.

U-Bahn in Warzone? Die ersten Daten-Leaks zu einem möglichen U-Bahn-System in der Call of Duty: Warzone stammen schon aus dem Juni und wurden seither immer konkreter. Während eines CoD-Videos zur Feier des „Call of Duty League“-Champions-Weekend waren dann erstmals offizielle Hinweise zu den neuen U-Bahn-Stationen zu finden:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Hier entdecken aufmerksame Zuschauer den Eingang in eine Metro-Station, den es so nicht in der Warzone gibt. Seitdem galt für so einige als sicher, dass hier etwas kommt.

Und nun kam tatsächlich die offizielle Vorstellung des neuen U-Bahn-Systems. Erst nur im Trailer zu Season 6 zu sehen, veröffentlichte der „Call of Duty“-Blog nun einen Post mit vielen Infos zum neuen Fortbewegungsmittel im Battle Royale, die wir euch hier gern im Detail präsentieren.

Die U-Bahn der Warzone fährt 7 Stationen in Verdansk an

Wo fährt die Metro? Insgesamt sind 7 Stationen über Verdansk verteilt, die euch je 2 Fahrtrichtungen anbietet. Die U-Bahn fährt im und gegen den Uhrzeiger-Sinn zwischen den Stationen, es wird als mindestens 2 Züge geben, womöglich mehr.

Zum Start eines Matches könnt ihr wohl alle Stationen betreten, doch mit fortschreitendem Gas-Kreis werden einige der Zugänge nicht mehr geöffnet sein. Hier der Fahrplan:

Metro-Stationen der Warzone mit Richtungen

Verdansk Center (Beim Stadion) Blaue Station nach Downtown & Lozoff Pass Lozoff Pass (Häuser ein Stück nördlich der TV-Station) Rote Station zum Stadion & Airport Verdansk Int. Airport Gelbe Station zu Lozoff Pass & Torsk Bloc Torsc Bloc (Wohnsiedlung südlich Superstore) Orange Linie fährt zum Airport & Train Station Verdansk Train Station Blaue Station zum Torsc Bloc & Shopping District Barakett Shopping District (in der Nähe der südlichen Kanalbrücke) Grüne Station zu Train Station & Downtown Downtown / Tavorsk District (östlich des Parlaments) Lila Station zu Shopping District & Stadion

Einsteigen bitte. Zurücktreten bitte.

Wie kann ich sie benutzen? Der Blog-Post erklärt, dass ihr die kleinen Stationen betreten könnt und euch dann für eine Richtung entscheiden müsst. An den Wänden hängen Poster, die anzeigen, in welche Richtung die jeweilige Seite führt. Die Züge stehen nicht immer zur Verfügung und halten auf ihren Weg um die Map an den jeweiligen Stationen. Sobald die Bahn bereitsteht, könnt ihr eintreten und macht euch auf den Weg zur nächsten Station.

Wenn Kämpfe auf dem Bahngleis oder innerhalb der Bahn stattfinden, bleibt der Zug stehen. Ihr müsst eure Feinde besiegen oder verjagen, bevor die Metro weiterfährt.

Innerhalb der U-Bahn seid ihr dann für einen Moment an dem sichersten Punkt in ganz Verdansk. Hier können euch keine anderen Teams erreichen und ihr habt Zeit zum Nachladen oder Items tauschen. Während der Reise könnt ihr euch also bewegen und steckt nicht in einem Lade-Bildschirm oder ähnlichem.

So sehen die Stations-Verbindungen auf der Map aus.

Kampf um die Stationen verspricht Action

Was ist noch wichtig zu wissen? Die Stationen bieten neben der coolen Mitfahrgelegenheit auch Loot. Im Untergrund findet ihr Kisten und Boden-Loot, was eine neue Möglichkeit zum Aufrüsten liefert.

Jede Station hat zusätzlich zum Haupteingang einen kleinen Zugang, mit dem ihr über eine Leiter ebenfalls in die Metro kommt. Dieser Eingang/Ausgang befindet sich ein Stück abseits der Stationen.

Die Stationen bieten neue Kampf-Bereiche, in denen es zu harten Close-Quarter-Combats kommen kann. Macht euch auf Kämpfe für den engsten Raum bereit, zum Beispiel mit der R9-0 Schrotflinte mit Drachenatem-Kugeln.

Sobald eine Haltestelle vom Gas eingeschlossen ist, könnt ihr dort nicht mehr hinreisen. Seid ihr auf dem Weg zu einer Station im Gas, fährt die Bahn weiter zu nächsten sicheren Haltestelle.

Macht euch auf teils heftige Kämpfe in den kleinen Stationen bereit.

Warum ist das so cool? Die Metro bringt eine ganz neue Mechanik in die Warzone, mit der ihr neue Taktiken ausprobieren könnt und zudem schnell von einem Ort zum nächsten kommt. So schnell kamt ihr vorher nicht über die Map.

Auch die Kämpfe im neuen U-Bahn-System könnten spannend werden. Jedes Mal, wenn ihr eine Station betretet oder gerade mit dem Zug eine neue Station erreicht, kann es zu Kämpfen auf engem Raum kommen. Häufig sind die Kampf-Distanzen der Warzone deutlich größer und die Metro könnte für mehr Feuergefechte auf engem Raum sorgen.

Was bietet Season 6 sonst so? Die neue Season 6 geht schon nächste Woche an den Start (29. September) und bringt neuen Content für die beiden Shooter Modern Warfare & Warzone. Es gibt neue Operator, einen frischen Battle Pass und Inhalte für den regulären Mehrspieler-Modus.

Wenn ihr euch alle Infos zur Season 6 holen wollt, schaut in unserem Special vorbei – Hier gibt’s alles, was wir zur neuen CoD-Season wissen.