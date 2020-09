Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Mehr zu Fakten, Leaks und Gerüchten rund um die kommende Season 6 findet ihr übrigens auch hier: CoD MW & Warzone: Alles zur Season 6 – Was kommt neu, was ändert sich?

Falls ihr auf der PlayStation 4 seid und auch nach manuellem Checken noch kein neues Update seht – nicht verzweifeln. Der Preload läuft in 2 Wellen ab. Ihr werdet also heute im Laufe des Tages definitiv das neue Update schon laden können.

Wann genau startet die Season 6? Datum und Uhrzeit: Die Season 6 geht am 29.09. um 8:00 Uhr deutscher Zeit an den Start – auf allen Plattformen, also auf PS4, Xbox One und auf dem PC.

Auch wenn viele bereits gespannt auf das neue Call of Duty: Black Ops Cold War blicken – vor dem Release des neuen CoD 2020 wird es auch bei Modern Warfare und Warzone nochmal richtig spannend. Denn es steht eine neue Saison an – die Season 6.

