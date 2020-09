CoD MW & Warzone: Preload auf PS4 – So könnt ihr die neue Season 6 vorab laden

Bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone können die ersten bereits das neue Update 1.27 für die neue Saison vorab herunterladen – allerdings nur auf der PS4. Zudem weiß man nun das genaue Startdatum der neuen Season 6 und auch die Größe des Patches.

Was hat es mit dem Preload auf sich? Wie bereits erstmals in der Season 5 lassen euch Call of Duty: Modern Warfare und das Battle Royale Warzone nun auch das neue Update 1.27 inklusive der Season 6 vorzeitig herunterladen.

Damit will man gewährleisten, dass Spieler zum Start der neuen Saison direkt in den frischen Content stürzen können, anstatt erstmal die benötigten Daten teils lange downloaden zu müssen. Genau das haben sich viele Spieler schon lange gewünscht.

Alles zum Preload der Season 6

Auf welchen Plattformen ist der Preload aktiv? Aktuell können allerdings nur Spieler auf der PlayStation 4 den neuen CoD-Patch preloaden. Ob andere Plattformen, also die Xbox One und der PC, die neuen Inhalte ebenfalls schon im Voraus laden können, ist noch unklar.

Wann kann man den Preload starten? Der Preload auf der PS4 ist bereits seit gestern (27.09.) aktiv. Solltet ihr also automatische Downloads aktiviert haben, müsste auch der entsprechende Download starten. Um sicherzugehen, könnt ihr manuell nach Updates suchen.

Solltet ihr bislang noch kein neues Update sehen – nicht verzweifeln. Auch bei der aktuell auslaufenden Season 5 lief der Preload auf der PS4 in 2 Phasen ab, wobei man absolut zufällig einer der beiden Preload-Wellen zugeteilt wird. Könnt ihr also noch kein Update laden, werdet ihr heute definitiv nachziehen können.

Knapp 20 GB läuten Season 6 ein

Wie groß ist der Download von Season 6 und Update 1.27? Auf der PS4 ist das neue Update 1.27 knapp 20,5 GB groß. Wie es auf dem PC und auf der Xbox aussieht, ist bislang nicht bekannt.

Wann genau startet nun die Season 6? Der laufende Preload hat zudem die genaue Startzeit der neuen Season 6 verraten. Denn der Patch kann zwar jetzt schon geladen, allerdings erst um 8:00 Uhr morgens des 29.09. (deutscher Zeit) installiert werden.

Die Season 6 wird also am 29. September um 8:00 Uhr bei uns in Deutschland startet – auf allen Plattformen.

