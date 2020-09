CoD MW, Warzone: Letztes Update vor Season 6 ist da – Mit Mini-Royale & Bonus-XP

Am Abend des 25. September erhielten Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone das letzte kleine Update in der Season 5. Erfahrt hier, was sich bis zum Start der neuen Season 6 ändert.

Warum das letzte Update vor Season 6? Die aktuelle Season 5 befindet sich in ihren letzten Tagen, schon bald startet am 29.09. die neue Season 6.

Um auf die neue Saison einzustimmen und die auslaufende Season zu feiern, verpasst Infitiny Ward CoD Modern Warfare und Warzone nochmal ein letztes kleines Playlist-Update im Rahmen der Season 5. Dieses ging nun am Abend des 25.09. live, ist also bereits aktiv.

Das ändert sich mit dem neuen Update: Zur Feier des letzten Wochenendes der Season 5 hat Infinity Ward mit dem Update nun folgendes für Warzone und Modern Warfare aktiviert – und zwar bis zum Ende der Season 5 am 29. September:

Doppel-XP

Doppelte Waffen-XP

Doppelter Stufen-Fortschritt im Ballte Pass der Season 5

Wollt ihr also noch euren saisonalen Rang pushen, schnell noch einige Waffen leveln, auf den letzten Drücker noch einige Belohnungen aus dem aktuellen Battle Pass abstauben oder diesen komplettieren, dann bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit dazu.

Zudem gab es eine Änderung bei der Playlist. So ist für das letzte Wochenende nun das beliebte Mini-Royale verfügbar. Dort ist die Map kleiner, es sind weniger Spieler unterwegs und Match-Zeit ist verkürzt, sodass ihr euch hier im Prinzip auf den intensivsten Part der regulären Warzone-Erfahrung freuen könnt. Ständig gibt es Feindkontakte und die Matches verlaufen deutlich schneller.

Das erwartet euch mit der Season 6: Und schon bald beginnt bei Call of Duty: Modern Warfare und Warzone die neue Saison – die Season 6. Sie wird am 29.09. starten und bringt unter anderem:

Weitere Details dazu findet ihr hier: CoD MW & Warzone Season 6: Alles zum Start – Was kommt neu, was ändert sich?

Wie geht’s eigentlich nach Season 6 weiter? Danach dürfte sich der Blick zahlreicher Spieler und CoD-Fans auf das neue Call of Duty: Black Ops Cold War schwenken. Der neue „Call of Duty“-Ableger wird am 13. November 2020 veröffentlicht und führt die beliebte Black-Ops-Reihe im Kalten Krieg fort.

Doch auch bei Modern Warfare und Warzone sollte es noch weitergehen. Dass Warzone auch über Modern Warfare und Black Ops Cold War hinaus fortgeführt wird und als eine Art Konstante die CoD-Spiele mit einander verknüpfen soll, ist bereits länger bekannt.

Bei Modern Warfare gibt es laut Leaks und Datamining-Funden noch Einträge für eine Season 7. Auch hier gibt es also die Chance, dass bei Modern Warfare mit dem Release des neuen CoD 2020 nicht die Lichter im Bezug auf frischen Content ausgehen.

Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Bleibt ihr Modern Warfare treu oder geht’s für euch schon bald mit Black Ops Cold War weiter?