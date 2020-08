Wer Shipment in CoD MW mag, wird den neuen Modus in Warzone lieben

MeinMMO-Autor Maik Schneider ist ein Shipment-Fan, wie so viele andere, ein Camo-Sammler und „Battle Pass“-Grinder in Call of Duty: Modern Warfare. Jedem Fan der Chaos-Playlist empfiehlt er deshalb jetzt den Warzone-Modus „Mini Royale“, der euch mindestens genauso fordert.

Ah ja, der Sommer ist da. Krisen-bedingt kämpfen dieses Jahr so einige Menschen eher auf der Couch gegen den anhaltenden Schweißfilm auf der Stirn, als gegen sandige Badehosen am Strand. Doch selbst eine kalte Dusche oder der Angeber-Köpper vom Baum am örtlichen Badesee sind manchmal nicht so erfrischend, wie eine zünftige Runde Shipment.

Mit dem Playlist-Update am 11. August kommt wieder eine Shipment-Playlist in die Rotation bei Modern Warfare. Zwar teilt sich die Chaos-Map ihre 24/7-Schicht mit Kollege „Shoot House“, doch das Duo-Paket kommt meist auch ganz gut an.

Beim Durchstöbern der neuen Playlist war mir aber sofort klar, dass ich diese Woche kaum auf den MW-Servern für fluchende Feinde sorgen werde. Der neue Modus „Mini Royale“ blieb nämlich in der Warzone-Playlist und beinahe jeder, der das Chaos und die Action auf Shipment mag, wird auch diesen Modus lieben.

Auf Shipment verliert man trotz der kleinen Größe schnell mal den Überblick.

Shipment + MW = Mini Royale + Warzone … oder so

Wieso ähneln sich Shipment und Mini Royale? Shipment steht für knallharte Action ohne Pause. Manchmal passiert es sogar, dass ich buchstäblich die Luft anhalte vor lauter Spannung, bis ich dann endlich den VTOL rufen kann – oder respawne.

Obendrauf bringt der Dauer-Krieg eine unverschämte Menge Erfahrungs-Punkte. Gepaart mit einem Doppel-XP-Event habt ihr im Handumdrehen eure Schießeisen auf dem Max-Level oder die neuen Waffen des Battle Pass freigespielt.

Und genau bei diesen beiden wichtigen Vorteilen einer Runde Chaos-Modus kann das „Mini Royale“ richtig gut mithalten:

Action

Erfahrungs-Punkte

Denn er kondensiert die „Battle Royale“-Erfahrung auf ein action-haltiges Niveau. Es gibt zwar nur halb so viele Spieler, aber das Spielfeld ist von vornherein kleiner und auch bei der Dauer spart das Mikro-BR. Statt nach knapp einer halben Stunde ist beim „Mini Royale“ meist schon nach 12 Minuten Schluss. Macht ihr dazu ein paar Kills und schnappt euch eine passable Platzierung, kriegt ihr schnell einen schönen, glänzenden Haufen Erfahrungs-Punkte.

Warzone geteilt durch 2 = BR-Action mal 4?

Das macht „Mini Royale sogar besser: Landet ihr bei den beliebten Spots, seid ihr quasi ständig dabei aufzuräumen. Kaum habt ihr euren Landeplatz geräumt, rückt euch der Gas-Kreis auf die Pelle und an der nächsten Kauf-Station wartet schon ein Team, das ebenfalls noch vom Start aus der Puste ist.

Wie auf Shipment oder Shoot House steht ihr also ständig unter Strom und könnt euch fast sicher sein, dass ihr vom nächsten Dach aus ein Team in Sturmgewehr-Reichweite habt.

Dazu bietet das „Mini Royale“ bei weitem mehr Abwechslung. Statt ständig im Quadrat herumzurennen und Gefahr zu laufen, die früher so gefürchteten „Viereckigen Augen“ von zu viel Fernsehen tatsächlich zu bekommen, bekriegt ihr euch an den typischen Spots in Verdansk und kommt mal raus.

Dabei braucht ihr keine ausgefeilten Taktiken. Ihr habt gar keine Zeit, eine ausgeklügelte Aufklärungs-Strategie zu fahren und müsst nicht ständig Feinde jagen, um eure Konzentration hochzuhalten. Die laufen euch schon von fast von allein ins Visier. Es reicht, wenn ihr euch langsam mit dem Kreis zur letzten Zone bewegt und eine Power-Position, wie den High-Ground, in dem Bereich sichert.

Ihr spielt nur den Anfang und das Ende eines üblichen Warzone-Matches. Das ist nicht nur gut für den Spielfluss, sondern auch für eure großen Runden „Battle Royale“. Hier könnt ihr den Einstieg und das Endgame des BR hervorragend üben. Und wenn es schiefläuft – kein Problem. Die Matches sind so kurz, dass man sich nur selten ärgert, die nächste Runde zu starten.

Die Map startet beim Mini Royale schon viel kleiner.

Shipment liefert bei Camos und Missionen bessere Ergebnisse

Was macht „Mini Royale“ schlechter? Das Freischalten der Basis-Waffen, die ihr nicht über Level-Aufstiege bekommt und die Missionen für eure „Waffen-Skins“, die „Camos“, könnt ihr hier nicht so gut erledigen.

Ihr kriegt zwar viele EP und seid andauernd unter Beschuss, doch an die Soldaten-Dichte von Shipment kommt wohl nichts heran. Zwar könnt ihr im „Mini Royale“ einige der Warzone-Missionen locker und nebenbei in dem kleinen Modus durchziehen. Doch „50 Kills mit aufgesetzten Waffen“ würde dann wohl zu lange dauern.

Zudem verlangt das „Mini Royale“ dann doch etwas Taktik. Shipment ist oft ein reines Reaktions-Feuerwerk, bei dem man entweder feuert, um eine Ecke läuft oder beides gleichzeitig. Und manchmal will man eben genau das und ist schon abgenervt, wenn mal wieder ein Feind die obere Etage der Container benutzt, weil man dann nach oben zielen muss. Zwar braucht ihr beim „Mini Royale“ weniger taktische Raffinesse, doch ein kleiner Plan ist schon sehr hilfreich.

Alles in allem bekommt ihr mit „Mini Royale“ einen starken, neuen Modus, der nun sogar länger in der Playlist bleibt. Seid ihr Shipment- und Chaos-Fans, solltet ihr hier auf jeden Fall mal reinschauen. Ihr werdet erstaunt sein, wie kurzweilig und spaßig der Modus ist. Ein starkes PKM-Setup für ein paar lässige Runden gibt’s hier.

Habt ihr auch eine Shipment-Alternative, die ihr empfehlen könnt?