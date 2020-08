CoD MW, Warzone: Neues Update bringt eure Lieblings-Modi schon früh in Season 5

Bei Call of Duty geht das erste Playlist-Update der neuen Season 5 online und bringt direkt Fan-Lieblinge für Modern Warfare. In der Warzone könnt ihr eine weitere Woche das Action-geladene Mini Royale angreifen.

Was geht bei CoD? Mit dem Start der Season 5 in der vergangenen Woche brachte Call of Duty seinen Fans einiges an neuem Content und damit Beschäftigung:

Neue Maps in Modern Warfare

Neues Event und Stadionumbau in der Warzone

Frischer Battle Pass mit neuen Waffen

Doch trotz der kleinen Content-Spritze bringt CoD weiterhin jede Woche etwas frischen Wind in die Playlists, den wir bei dem heißen Wetter auch gut gebrauchen können. Dank eines CoD-Blogposts auf der Activision-Website wissen wir auch schon, was uns bei dem Playlist-Durchzug erwartet. Dieses Mal schon kurz nach dem Season-Start dabei – der Fan-Liebling „Shoot the Ship“:

Modern Warfare

Wochenend-Krieg noch bis 12. August online (Free2Play)

Shoot the Ship

„Bare Bones“-Moshpit

3vs3 Feuergefecht Baupläne

Warzone

Wochenend-Krieg noch bis 12. August online (Free2Play)

Mini Royale

BR Einzel Rückkauf (früher Stimulus)

BR 2er / 3er / 4er

Beutegeld 4er

Der Blogpost ist meist nicht ganz vollständig und lässt den ein oder anderen Modus gern mal aus. Sobald die komplette Playlist online ist, tragen wir sie hier für euch nach.

Shipment kehrt zusammen mit Kollege Shoot House zurück. Ungewöhnlich früh in der Season…

Call of Duty – Playlist-Update am 11.08.

Wann kommt die neue Playlist? Der Blogpost nennt keine konkrete Uhrzeit, gibt aber den 11. August als Start-Datum. Für unsere Zeitzone bedeutet das erfahrungsgemäß, dass das Update entweder heute Abend online geht, zwischen 19:00 – 21:00 Uhr oder allerspätestens morgen früh um 8 Uhr (12. August).

Wie lange läuft das Free2Play-Event? Aktuell können Spieler der Warzone, die Modern Warfare nicht gekauft haben, Modi und Maps des Multiplayers ausprobieren. Der Modus „Wochenende-Krieg“ bietet hierzu die Möglichkeit.

Der Modus läuft noch bis zum 12. August. Läuft es so ab wie gewohnt, habt ihr noch bis 19:00 Uhr am Mittwoch, um Waffen freizuspielen, den regulären Multiplayer zu probieren und an euren Loadouts zu feilen.

Was können die neuen Modi? Besonders freuen wird den ein oder anderen Spieler die schnelle Rückkehr des Fan-Lieblings „Shoot the Ship“. Hier spielt ihr die beiden eher kleinen Karten „Shoot House“ und „Shipment“ in einem nicht enden wollenden Kreislauf aus Chaos und Headshots.

Interessant ist zudem der neue Modus „Bare Bones“, was auf Deutsch soviel heißt wie „Blanke Knochen“. Hier kämpft ihr nur mit euren Schusswaffen, den tödlichen Granaten und euren Sekundär-Ausrüstungen. Killstreaks, Feldausrüstungen und eure Perks sind komplett deaktiviert – eine reine CoD-Gunplay-Erfahrung.

Für die Warzone ändert sich in dieser Woche sehr wenig. In letzter Zeit kam es öfter vor, dass es beim Battle Royale erst am Donnerstag oder Freitag neue Modis gibt. Doch der Blogpost gibt darüber aktuell keine Auskunft und zählt die oben aufgeführten Modi für diese Woche auf. Habt ihr in dieser Woche den „Mini Royale“-Modus noch nicht ausprobiert, holt das dringend nach.

Im Mini Royale startet der Gaskreis schon deutlich kleiner.

Was war die Woche sonst bei CoD los? Die vergangene Woche stand voll im Zeichen der Season 5. Viele Soldaten probieren sich noch an den beiden neuen Waffen oder arbeiten an der Freischaltung der neusten Schießeisen. Mehr zu den Waffen gibts hier:

Zudem brachte Season 5 schon die dritte freispielbare Blaupause in die Warzone. Nach der Jagd auf Bunker 11 und den Schmuggelware-Aufträgen, findet ihr nun im Stadion einen besonderen Enigma-Bauplan, den ihr euch für euer Arsenal freischalten könnt.

Obwohl die Season 5 etwas ablenken konnte, sorgt für so einige Spieler die Entwicklung rund um CoD 2020 für die meiste Spannung im Franchise. Dass es bald Informationen geben wird, steht für so manchen Soldaten schon fest und auch mysteriöse Nachrichten in der Warzone könnten dafür sprechen. Die neusten Infos findet ihr bei MeinMMO, sobald es neue Entwicklungen gibt.