Ein neues Playlist-Update für Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone bringt heute, am 12. August, einen Modus, den Spieler schon früher erwartet haben. Die Rückkehr des actionreichen „Shoot the Ship“ dürfte viele Fans freuen.

Das steckt im Update: Modern Warfare und Warzone bekommen nur eine kleine Anpassung in der Playlist. Heute, am Mittwoch, den 12. August

verschwinden „Wochenend-Krieg“ (Modern Warfare) und „Modern Warfare-Mehrspieler“ (Warzone), die beiden Modi vom Free2Play-Event

kommt Shoot oder Ship, egal („Shoot the Ship“) als neuer Modus für den Mutliplayer von Modern Warfare.

Damit ist endlich das beliebte „Shoot the Ship“ zurück, das Spieler eigentlich schon beim neuen Playlist-Update gestern erwartet haben. Dort wurde der Modus aber offenbar entweder vergessen oder absichtlich auf heute verschoben.

Stattdessen gab es gestern aber einen richtigen Patch, das erste Update für Season 5, in dem direkt die stärkste Waffe generft wurde.

Shoot the Ship – Actionreiche Playlist ist zurück

Was ist Shoot the Ship? In Shoot the Ship spielt ihr eine Playlist aus verschiedenen Spielmodi auf den Maps Shipment und Shoot House. Beide sind dafür bekannt, dass ihr auf ihnen quasi ständig am Kämpfen seid.

Ihr trefft hier andauernd auf Gegner und werdet kaum auch nur 10 Sekunden haben, an denen ihr nicht einen Schuss abgebt oder einsteckt. Dazu sind die Maps relativ klein für die große Spieleranzahl mit vielen Möglichkeiten, Gegner um die Ecke zu überraschen oder von ihnen überrascht zu werden.

Shipment ist klein und eng – ideal für hitzige Gefechte und viele Kugeln

Warum sollte ich es spielen? Da ihr hier ständig am Kämpfen seid, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr viele Kills erzielt. Damit könnt ihr unter anderem Challenges abschließen, um etwa neue Camos zu bekommen, oder neue Waffen und Aufsätze übers Level freischalten.

Wer die beiden neuen Waffen von Season 5, die AN-94 und die ISO, noch leveln möchte, kann das ohne Probleme in „Shoot the Ship“ machen. Selbst, wenn ihr verliert, bekommt ihr hier ordentlich viele Erfahrungspunkte allein durch die Kills.

Warzone-Spieler gehen dabei allerdings nicht leer aus. Euch steht noch immer der Modus „Mini Royale“ zur Verfügung, in dem ihr bereits mit einem kleineren Kreis startet. Die Action ist also bereits von Anfang an auf die letzten Minuten des Battle Royale heruntergekocht. MeinMMO-Autor Maik Schneider meint: Wer Shoot the Ship mag, der wird Mini Royale lieben.