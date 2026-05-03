Tech-Youtuber bastelt PC für unter 500 Euro, der es mit der PS5 aufnimmt – zeigt, dass Budget-Gaming noch nicht tot ist

Seit der RAM-Krise ist es für Gamer schwierig geworden, Teile für ihre Builds zu finden. Besonders darunter hat der Budget-Bereich gelitten. Jetzt zeigt der Computer-Enthusiast „Linus Tech Tips” seine neueste Kreation, die preis-leistungstechnisch sogar eine PS5 schlagen soll.

Welche Teile nutzt der Bastler? In seinem YouTube-Video vom 28.04.2026 präsentiert Linus einen Gaming-PC, den er komplett aus gebrauchter Hardware zusammengestellt haben soll. Dabei betont er, wie wichtig es war, ein kostengünstiges und gleichzeitig leistungsstarkes System zusammenzustellen.

Folgende Komponenten hat der YouTuber dafür verwendet:

CPU: Intel i5 12400F

Mainboard: ASUS Prime H610-M

RAM: Corsair DDR4-3200 MHZ 16 GB

GPU: EVGA 3070 FTW3

Speicher: Crucial P3 Plus Gen4 NVME 1TB

Gehäuse: Thermaltake Versa H17

PSU: Thermaltake Smart 500 W

Kühler: Intel Laminar RM1 Cooler

Insgesamt sollen alle Teile auf dem Gebrauchtmarkt etwa 544 US-Dollar, umgerechnet ca. 465 Euro, gekostet haben. Damit sei der PC laut seinen eigenen Aussagen nicht nur günstiger, sondern auch performanter als eine Standard-PS5. Besonders nachdem Sony den offiziellen Verkaufspreis seiner PS5-Konsolen angehoben hat. Einige Spieler nehmen den Preisanstieg als Beispiel und zeigen damit auf, dass Gaming immer kostspieliger wird.

Die Hoffnung auf eine kostengünstige Steam Machine von Valve stirbt bekanntlich zuletzt. Wer mehr zu dem kommenden Konsolen-PC erfahren will, schaut sich folgenden Trailer an:

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

Mit neuer Hardware undenkbar

Der Bastler musste auf gebrauchte Teile zurückgreifen, denn mit neuen Komponenten ist ein solches Projekt nicht umsetzbar. Neue Hardware mit ähnlicher Performance kostet im günstigsten Fall:

CPU: ca. 121 Euro (via Geizhals)

Mainboard: ca. 90 Euro (via Geizhals)

RAM: ca. 153 Euro (via Geizhals)

GPU: ca. 200 bis 250 Euro (aufgrund der vergleichbaren Performance nur gebraucht verfügbar, via eBay)

Speicher: ca. 200 Euro (via Geizhals)

Gehäuse: ca. 70 Euro (via Geizhals)

PSU: ca. 50 Euro (via Geizhals)

Kühler: ca. 11 Euro (via Geizhals)

Insgesamt würde ein derartiges Projekt zum heutigen Stand, den 30.04.2026, etwa 895 bis 945 Euro kosten, obwohl man hier noch Geld mit einem anderen Gehäuse und Speicher sparen könnte. Gebraucht liegt der Preis auch in Deutschland etwa zwischen 600 und 750 Euro.

Wie viel Gaming-Leistung hat der PC des YouTubers? Im Video testet Linus den gebastelten Gaming-Rig Seite an Seite mit einer Standard-PS5 in Spielen wie Death Stranding, Returnal und God of War. Dabei merkt er an, dass sie oftmals nahezu ähnliche Leistungen bieten sollen, mit Ausnahmen, bei denen der PC mehr FPS zur Verfügung haben soll.

Ein PC mit ähnlicher Konfiguration erreicht zum Beispiel in Cyberpunk 2077 in Full-HD, ohne Raytracing und DLSS, etwa 70 bis 75 FPS. In Silent Hill F sind es sogar über 90 Bilder pro Sekunde mit demselben Preset (via YouTube).

Zum Ende merkt Linus noch an, dass das Experiment nicht ganz fair sei und eine gebrauchte PS5 ebenfalls günstiger als sein gebauter PC sei und somit die beiden Geräte nicht zu 100 Prozent vergleichbar seien. Trotzdem ist es ein interessantes Projekt, das beweist, dass Budget-Gaming noch nicht gänzlich verschwunden ist, sondern mehr Kompromisse erfordert. Es gibt aber auch noch andere Wege, falls der Gebrauchtmarkt für euch keine Option ist: RAM ist euch zu teuer? Hier sind 5 Alternativen, mit denen ihr auch ohne teuren Gaming-PC zocken könnt