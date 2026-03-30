Spieler zeigen am Beispiel der PlayStation, dass Gaming immer mehr zum Luxus-Hobby wird

Wer einen Gaming-PC oder eine Spielekonsole kaufen will, wird von hohen Preisen konfrontiert. An einem Beispiel aus der Community sieht man gerade, wie stark die Preise in den letzten Jahren gestiegen sind. Gaming wird seit Jahren immer teurer.

Was ist das für ein Beispiel? Ein Vergleich der Community auf Reddit zeigt, dass alle PlayStation-Konsolen nach dem Release deutlich günstiger wurden – mit einer Ausnahme: Die PS5 wurde als einzige nach Release deutlich teurer. Im Vergleich zum Release zahlt ihr ab dem 1. April 150 Euro mehr als noch 2021:

Die PS1 kostete zum Release 299,99 US-Dollar. 6 Jahre nach Release kostete die Konsole nur noch 99 US-Dollar (- 66 %)

Die PS2 kostet ebenfalls 299,99 US-Dollar, 6 Jahre später nur noch 129,99 US-Dollar (- 59 %)

Die PS3 kostete zum Release 599,99 US-Dollar und war damit die bisher teuerste Konsole zum Release. 6 Jahre später kostete die PS3 nur noch 269 US-Dollar (- 55 %)

Die PS4 setzte auf eine UVP von 399,99 US-Dollar, sechs Jahre später kostete die Konsole nur noch die Hälfte (199,99 US-Dollar, – 50 %)

Die PS5 kostete zum Release im Jahr 2021 499,99 US-Dollar, jetzt kostet die Konsole 649 US-Dollar (+ 30 %).

Das zeigt auch, dass selbst Konsolen, die oft als günstige Einstiegsoption für Gaming galten, nicht von den steigenden Hardware-Preisen verschont bleiben.

Konsolen, PC-Hardware, Spiele und Abos: Alles wird ohne Ausnahmen teurer

Wie sieht es in anderen Bereichen aus? In anderen Bereichen im Gaming sehen die Preise derzeit nicht wirklich besser aus. Denn auch andere Konsolen, Gaming-PCs und sogar Abos sind über die letzten Wochen und Monate deutlich teurer geworden:

Woran liegt das? Die Gründe für die, gefühlt seit Jahren, steigenden Preise sind sehr unterschiedlich. Beherrschte vor ein paar Jahren noch die Corona-Pandemie die Welt und sorgte für einen Mangel an Halbleitern, sorgen 2026 vor allem Zölle und die hohen RAM-Preise für steigende Preise. Hinzu kommt eine steigende Inflation, die ebenfalls alles teurer macht. Als Bonus kommen noch erhöhte Energiekosten hinzu.

Ein anderer Grund, der oft genannt wird: Nachdem Firmen wie Microsoft und Sony viele Jahre mit ihren Abo-Modellen Verluste gemacht haben, wollen sie jetzt endlich Geld damit verdienen: Das heißt, die Preise steigen, nachdem man über Jahre hinweg Kunden an sich gebunden hat.

Sony erhöht jetzt die Preise für die PS5-Konsolen deutlich. Der japanische Konzern erklärte, „dass dies ein notwendiger Schritt ist, um sicherzustellen, dass wir Spielern weltweit weiterhin innovative, hochwertige Spielerlebnisse bieten können.“ Wer jetzt noch zuschlagen sollte und wer verzichten sollte, lest ihr auf MeinMMO: Die PS5 wird am 2. April 2026 um 100 Euro teurer, wer sollte jetzt noch zuschlagen?