Was ist Enshittification und warum ist es jetzt im Xbox Game Pass angekommen?

Der größte Konkurrent für den Game Pass ist PS Plus auf der PlayStation. Immerhin dürfte mit den Preisänderungen und Spielanpassungen PS Plus wieder etwas attraktiver werden. Denn das stärkste Argument für den Game Pass war bislang, dass man für 10 Euro im Monat alle neuen Spiele direkt nutzen konnte: Game Pass vs. PS Plus – Die beiden großen Abo-Modelle für Konsole und PC im Vergleich

PS Plus 1 Jahr getestet: Es ist nicht der Xbox Game Pass, aber das will es auch nicht sein

Laut Berichten zufolge hat der Game Pass mittlerweile rund 30 Millionen Abonnenten, was er vor allem dem Erfolg von Starfield zu verdanken haben soll. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis, mit dem man viele Spieler anlocken konnte.

Der Xbox Game Pass wurde von Microsoft damals mit Verlusten kalkuliert. In einem Gespräch mit WindowsCentral hieß es damals, dass Microsoft viele Millionen in den Game Pass als Service investiere, unterm Strich nicht wirklich Geld damit verdiene.

Was steckt hinter Enshittification? Der Begriff wurde unter anderem vom kanadischen Science-Fiction-Autor, Journalist und Blogger Cory Doctorow geprägt (via pluralistic.net ). Der Begriff bezieht sich darauf, wie Firmen etwa mit ihren Nutzern umgehen:

Streamer wie Asmongold diskutierten darüber, ob die Enshittification beim Game Pass angekommen ist. Doch was ist das überhaupt und was bedeutet das?

