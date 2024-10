Neues Gesetz in den USA soll Schluss mit Review Bombing auf Plattformen wie Steam oder Amazon machen

Wie spürbar die Änderungen sein werden, bleibt allerdings noch abzuwarten, da Steam selbst bereits gegen Review-Bombings vorgeht und solche Rezensionen in der Regel entfernt. Auch Entwickler, die ihre Rezensionen manipulieren wollen, werden laut der Plattform schon lange gebannt (via GameStar ).

Durch die erste Regel könnte dies in Zukunft nicht mehr möglich sein. Hier werden unter anderem Rezensionen verboten, die „die Erfahrung der Person, die sie gibt, falsch darstellen“ (via ftc.gov ). Darunter könnten auch negative Reviews fallen, die nur aus Protest gegen eine Entscheidung des Entwicklers gegeben wurden, schließlich geht es dabei gar nicht um die Erfahrung des Spielers mit dem Spiel.

Was für Auswirkungen hat das für Gamer? Wenn der Entwickler ganz entgegen dem Wunsch der Spieler arbeitet, kann es nicht nur zu einem Aufschrei in den sozialen Medien, sondern auch zum Review Bombing kommen. Hierbei geben die Spieler negative Bewertungen für das Spiel ab, um ihren Unmut über die aktuelle Situation kund zu tun.

Woher kommt das Gesetz? In den USA ist die Federal Trade Commission, kurz FTC, für Regeln im Bereich Verbraucherschutz und Zusammenschlusskontrolle zuständig. Sie ist also ähnlich dem Kartellamt, darf aber eigene Regeln für ihren Bereich erlassen, die wie Gesetze gelten. Werden diese gebrochen, kann die FTC Unternehmen verklagen und Bußgelder verhängen.

In den USA könnte ein neues Gesetz dafür sorgen, dass ihr in Zukunft keine falschen Bewertungen mehr abgeben dürft, doch eigentlich sollt ihr davon profitieren.

