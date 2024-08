Streamer bleibt 11 Tage am Stück wach, Expertin sagt, das sei nicht so gefährlich wie alle denken

Der Streamer Norme blieb 11 Tage am Stück wach und brach dabei den Rekord für den längsten, schlaflosen Stream. Eine Expertin meldet sich nun zu Wort und gibt Entwarnung.

Was war das für ein Stream? Der YouTube-Streamer Norme wollte einen Rekord brechen. Sein Ziel war es, 264 Stunden und 24 Minuten live im Stream wach zu bleiben. Das sind über 11 volle Tage. Sein Rekord-Versuch war jedoch nicht nur körperlich anstrengend.

Gleich auf zwei Plattformen wurde der Streamer während seines Versuchs gebannt, wie Dexerto berichtet. Zunächst zeigte ihm YouTube die Rote Karte, dann wechselte der Streamer zu Kick, wo er auch nach einiger Zeit vor die Tür gesetzt wurde.

Beendet hat der Streamer den Selbstversuch auf der Plattform Rumble. Sein gefährliches Verhalten wollten die Plattformen wohl nicht gutheißen. Während des Streams brach Norme wohl mehrfach zusammen und musste von seinen Freunden wach gehalten werden.

Viele Zuschauer machten sich Sorgen um ihn. Jetzt hat sich eine Expertin geäußert und erzählt, wie gefährlich die Aktion wirklich war.

„Wird nicht allzu schädlich sein“

Wie gefährlich war der Stream? Die Schlafphysiologin Stephanie Romiszewski sprach in einem Interview mit Dexerto über die Ausnahme-Situation. Sie kennt sich bestens mit solchen Szenarien aus und besitzt einen Bachelor of Science (B.Sc.) mit Auszeichnung in Psychologie und einen Master of Science (M.Sc.) in Verhaltens-Schlafmedizin (via sleepyheadclinic.co.uk).

„Die besorgniserregendste Nebenwirkung des aktiven Versuchs, nicht zu schlafen, sind in der Tat die Mikroschlafphasen, die bestimmte Tätigkeiten wie das Autofahren sehr gefährlich machen. Es stimmt, dass die Leistungsfähigkeit, das Immunsystem und das Gedächtnis ohne das regelmäßige Reinigungs- und Erholungssystem, das der Schlaf bietet, nachlassen.“

Solche Mikroschlafphasen würden immer passieren, selbst bei den am besten untersuchten Versuchen in Schlaflaboren.

„Wenn Sie dies regelmäßig tun (versuchen, sich zu zwingen, bis zu extremen Zeiten wach zu bleiben, dann ‚Erholungsschlaf‘, dann wieder und wieder), ist es wahrscheinlich, dass dies mit der Zeit zu größeren Problemen führt, da Ihr Körper die vorhersehbare und regelmäßige Gelegenheit zur Reinigung/Erholung/Verjüngung verliert“ erklärt sie im Interview.

Auch schlimm wird es für Menschen, die unter psychischen Erkrankungen oder körperlichen Krankheiten leiden oder regelmäßig Medikamente nehmen. Der Schlafentzug würde die Krankheitsbilder häufig noch verstärken.

„Es ist wahrscheinlich, dass ein einmaliger Versuch (für eine ansonsten gesunde Person) nicht allzu schädlich ist, abgesehen davon, dass die kognitive Leistung nachlässt und man sich nicht zu 100 % wohlfühlt. Wenn man diese Art von Experimenten jedoch immer wieder durchführt, unabhängig von seinem Gesundheitszustand, hat dies langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit, z. B. ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (wie Herzinfarkt und Schlaganfall), Fettleibigkeit und schwere psychische Erkrankungen.“

Wie ging es für den Streamer weiter? Der Streamer schaffte das Experiment und knackte damit den Rekord für den längsten, schlaflosen Stream. Der Rekord für die längste, schlaflose Zeit hält wohl Robert McDonald mit 18 Tagen und 21 Stunden (via Wikipedia).

Nach einem Rekord folgte jedoch der nächste. Der Streamer wollte den längsten Schlaf-Stream erzielen. Das sind Streams, bei denen der Streamer nur schläft und nicht wach ist. Auch diesen Rekord konnte Norme mit seinem „Erholungsschlaf“ von 38 Stunden laut eigenen Angaben brechen.

Sollte es bei dem einmaligen Experiment bleiben, wird der Streamer wohl keine langwierigen Folgen von der Aktion davontragen. Nachmachen sollte man das Experiment jedoch wohl eher nicht, meint die Expertin.