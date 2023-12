7 vs. Wild Staffel 3: Weil Knossi verschlafen hat, wäre sein ganzes Team fast ausgeschieden 

Jens „Knossi“ Knossalla (37) hat in einem React zur 1. Folge von 7 vs. Wild Staffel 3 eine Story erzählt, die bis jetzt nicht im „Behind the Scenes“-Format zu sehen war. Er und sein Teampartner haben an einem der ersten Abende vergessen ein Lebenssignal zu senden, deshalb rückte das Rettungsteam aus.

Wie kam es dazu? Knossi erzählte in seinem React zur 1. Folge von 7 vs. Wild Staffel 3, dass er und sein Teampartner Sascha Huber (31) an einem der ersten Tage in der Wildnis vergessen haben, das „Code-Green“-Signal zu senden. Das Signal muss morgens und abends gesendet werden, um zu bestätigen, dass es beiden Teilnehmern gut geht. Die beiden seien Abends einfach eingeschlafen, ohne das Signal zu senden.

Das Signal wird über einen kleinen Sender verschickt, der etwas wie ein altes Satelliten-Telefon funktioniert. Die Nachrichten können auch verzögert versandt werden, wenn kein Empfang besteht. Für das Orga-Team hinter 7 vs. Wild Staffel 3 bedeutet das immer etwas Unsicherheit, wenn ein Signal ausbleibt. Gerade bei der hohen Waldbrandgefahr ist das Orga-Team sehr wachsam.

Warum gibt es diesen Sender? Der Sender dient zur Sicherheit und löst die Mobiltelefone ab, die noch in Staffel 1 genutzt wurden. Seit Staffel 2 gibt es die Geräte vor allem, weil sie auch dann funktionieren, wenn keine Telefonmasten in der Nähe sind. Das war in Panama in Staffel 2 der Fall und ist jetzt auch in Staffel 3 in Kanada so, wie uns das Making-of der Serie verrät. Der Sender ist die einzige Möglichkeit, mit dem Team zu kommunizieren.

Hier könnt ihr einen Ausschnitt der Geschichte sehen.

Das Rettungsteam von 7 vs. Wild machte sich auf den Weg um Knossi und Sascha zu retten, doch die beiden schliefen nur

Was passierte, als das Orga-Team kein „Code-Green“-Signal erhielt? Als das Rettungsteam im Basecamp zu lange kein „Code-Green“-Signal erhielt, machten sie sich wohl auf dem Weg zum vermissten Team. Knossi erzählte uns in seinem Stream die „Rettung“ aus seiner Perspektive:

„Ich dachte, ich träume auf einmal, KNOSSI-SASCHA-KNOSSI-SASCHA-KNOSSI-SASCHA!“ Als Knossi aufgeweckt worden war, soll sich vor seinen Augen ein Lichter-Inferno abgespielt haben. „Ihr habt nicht gedrückt! Ihr habt nicht gedrückt!“ soll ein Retter Knossi angeschrien haben.

Wie ging die Situation aus? Knossi soll versucht haben, die Retter zu beruhigen, in dem er ihnen bestätigt haben soll, dass es den beiden gut gehe. „Wir leben, wir leben, ich sag’ dem, wir leben, wir leben ja, wir leben, wir leben […]“ soll Knossi zu den Rettern geschrien haben. Auch sein Partner Sascha Huber soll von der Situation überfordert gewesen sein. Ein genaues Ende verrät uns Influencer Knossi nicht, dieses Ereignis hat aber letztendlich nicht zu einem Ausscheiden geführt.

In diesem Fall funktionierte das Sicherheitskonzept wohl gut, und im Ernstfall wäre das Team wohl gerettet worden. In einem anderen Fall war Knossi allerdings von der Produktionsfirma enttäuscht.