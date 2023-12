7 vs. Wild Staffel 3: Niemand hat damit gerechnet, doch 2 Teams sind super-erfolgreich, wo andere scheitern

In der neuen Folge 10 von 7 vs. Wild Staffel 3 sind zwei Teams besonders erfolgreich in Sachen Nahrungsbeschaffung. Andere Teams werden währenddessen von Hunger und Kreislaufproblemen geplagt.

Um wen geht es? In der neuen Folge 10 von 7 vs. Wild Staffel 3 haben zwei Teams ein gutes Händchen beim Fangen von Fisch und Meerestieren. Das Team von Ann-Kathrin „Affe auf Bike“ Bendixen (23) und Hannah Assil (32) fängt eine große Krabbe, die sie vor Ort zubereiten.

Auch das Team der Communitylieblinge Jens „Knossi“ Knossala (37) und Sascha Huber (31) weist in Folge 10 einige Fischfang-Erfolge auf, die beiden Influencer fangen mit Keschern und Netzen gleich mehrere Fische. Für beide Teams ein großer Erfolg, da die Nahrung den Teams neue Energie verschafft, die sie dringend benötigen.

Wie sieht es mit der Nahrung bei den anderen Teams aus? Bei den anderen Teams ist die Lage angespannt. Jan Schlappen, der als Ersatzkandidat mit Joey Kelly (50) ein Team bildet, leidet akut an Hunger. In der Folge fühlt er sich kraftlos und schläft ungewollt ein. Er selbst berichtet in der Folge auch von einem missmutigen Zustand, weil er bis jetzt so wenig Erfolg bei der Nahrungsbeschaffung hatte.

Auch das Team von Maximilian „Trymacs“ Stemmler und Emilian „Rumathra“ Welte hat in der aktuellen Folge kein Glück bei der Nahrungssuche. Die Fischfalle, die das Team aufgestellt hatte, wurde von der Flut weggespült.

Kevin „Papaplatte“ Teller und Dominik „Reeze“ Reezmann scheinen die Nahrungssuche gar nicht mehr in Betracht zu ziehen, nachdem sie das letzte Mal so ernüchternde Aussichten vor sich hatten.

Ein Team musste wegen eines Kreislaufkollapses aus der Wildnis gerettet werden

Was ist passiert? Bereits in Folge 9 litt Gerrit Rösel (32) von den Naturensöhnen unter andauernden Kreislaufproblemen. Der Kandidaten sagte bereits in der Zusage zum Survival-Projekt, dass er Herzprobleme habe.

In der Folge 10 verrät er, dass sein Arzt ihn schon vor der Serie darauf aufmerksam machte, dass es zu solchen Beschwerden kommen kann. In der letzten Folge wurde ihm bereits schwarz vor Augen.

Nachdem die Teilnehmer morgens erwacht sind, erzählt Gerrit seinem Teamkollegen Andreas „Andy“ Schulze (33), dass es ihm nicht besser ginge. Die beiden einigen sich darauf, den Weg zur Süßwasserquelle auf sich zu nehmen und auf eine Besserung zu hoffen. Auf dem Weg zur Quelle kollabiert Gerrit und fällt zu Boden.

Nach kurzer Zeit ist er wieder bei Bewusstsein, doch das Team entschließt sich nach langer Überlegung den „Code-Yellow“ zu senden.

Wie läuft die Rettung ab? Mit einem Kameraschnitt zum Camp des Orga-Teams sehen wir einen der Rettungskräfte im Basecamp. Dort geht man zunächst von einem eventuellen Fehl-Alarm aus, weil die Naturensöhne um diese Uhrzeit für gewöhnlich einen „Code-Green“ senden, also ein „Alles-in-Ordnung“-Signal. Als das zweite „Code-Yellow“-Signal das Basecamp erreicht, wird aber klar, dass das Team wirklich herauswill.

Per Speedboot eilen die Rettungskräfte zu den Naturensöhnen. Gerrit leidet inzwischen unter solchen Kreislaufstörungen, dass er kaum den Weg zum angelandeten Speedboot schafft. Zwei Rettungskräfte müssen ihn die letzten Meter aufs Boot tragen.

Auch wenn kein akuter Notfall besteht, ist auch eine Person mit medizinischer Ausbildung an Bord, die sich direkt um Gerrit kümmert. Über die genauen medizinischen Umstände erfahren wir nichts, Gerrit taucht aber seit Kanada in etlichen Videos der Naturensöhne wieder auf, er scheint also wohlauf zu sein.

