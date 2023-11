Während die Survival-Serie bereits neun Folgen von 7 vs. Wild Staffel 3 auf Freevee veröffentlicht hat, geht die erste Episode morgen auf YouTube online. Wir verraten euch, um wie viel Uhr es losgeht.

Warum geht es erst jetzt los? Wie ein Handelsregistereintrag verrät, hat Fritz Meinecke (34) seine Marke „7 vs. Wild“ an die Produktionsfirma CaliVision verkauft. Diese produziert für Amazon Freevee die Serie. Die Staffel wurde erst durch die Kooperation mit Amazon überhaupt möglich. Zuvor hatte Fritz Meinecke bereits das aus der Serie verkündet, weil die Produktionskosten ohne Partner nicht zu stemmen waren.

Die 3. Staffel war bislang nur auf Freevee zu sehen, wo es zum Start einige Probleme gab. Manche Fans warten aber aus Prinzip lieber bis zur Veröffentlichung auf YouTube.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit der neuen Produktionsfirma? Die Zusammenarbeit mit der neuen Produktionsfirma lief nicht allzu gut. Die 3. Staffel von 7 vs. Wild ist von zahlreichen Problemen geplagt. Zuletzt kritisierte 7 vs. Wild Gründer Fritz Meinecke die Firma, da wichtige Stellen im „Behind the Scenes“-Format geschönt wurden, um wohl einen besseren Eindruck zu machen.

Hier ist der Trailer der 3. Staffel 7 vs. Wild

7 vs. Wild Staffel 3 YouTube Start – Termine, Uhrzeit und Datum

Wann geht es los? 7 vs. Wild Staffel 3 YouTube Start erfolgt morgen am 29.11.2023 um 18:00 Uhr. Die Folgen kommen jeden Mittwoch und Samstag um 18:00 Uhr auf dem 7 vs. Wild YouTube-Kanal. Alle Sendetermine von YouTube findet ihr in folgender Liste:

Folge 1: Mittwoch, 29.11.2023, 18:00 Uhr

Folge 2: Samstag, 02.12.2023, 18:00 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 06.12.2023, 18:00 Uhr

Folge 4: Samstag, 09.12.2023, 18:00 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 13.12.2023, 18:00 Uhr

Folge 6: Samstag, 16.12.2023, 18:00 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 20.12.2023, 18:00 Uhr

Folge 8: Samstag, 23.12.2023, 18:00 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 27.12.2023, 18:00 Uhr

Folge 10: Samstag, 30.12.2023, 18:00 Uhr

Folge 11: Mittwoch, 03.01.2024, 18:00 Uhr

Folge 12: Samstag, 06.01.2024, 18:00 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 10.01.2024, 18:00 Uhr

Folge 14: Samstag, 13.01.2024, 18:00 Uhr

Folge 15: Mittwoch, 17.01.2024, 18:00 Uhr

Folge 16: Samstag, 20.01.2024, 18:00 Uhr

Folge 17: Mittwoch, 24.01.2024, 18:00 Uhr

Warum kommt die Serie überhaupt noch auf YouTube? Fritz Meinecke bestand darauf die Serie auch auf YouTube für alle bringen zu dürfen. Dies verriet der Outdoor-YouTuber in einem Video. 7 vs. Wild ist die größte Survival-Show auf YouTube. Auch von der 3. Staffel wird wieder erwartet, dass sie die Trends erobert.

Ein Team äußerte im Vorfeld der YouTube Veröffentlichung bereits Kritik an der 3. Staffel. Sie würden „unter keinen Umständen“ nochmal mitmachen.