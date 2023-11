Twitch: Trymacs verrät, an welcher unmöglichen Herausforderung die Gruppe noch vom Start von 7 vs. Wild scheiterte

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Wenn die Produktion keine 10 Sekunden aus dem Video schneiden kann, ohne dass man wen kichern hört, will man sich gar nicht ausmalen, wie sich die Situation in voller Länge abgespielt hat.

Aber … gesanglich war das auch … nicht so viel. Und ihr kennt das ja, wenn ihr mit vielen Kollegen in so einer Situation seid, wo ihr auf gar keinen Fall lachen dürft, und dann lacht man, nur weil man nicht lachen darf.

Alter, da wurd‘ so viel rausgeschnitten. Also das ist irgendeine Abstammung von irgendeinem heiligen Wolfsclan aus irgendeiner Region da, die sich da ernährt haben. Diggah, die hat da das heiligste Lied des Clans abgespielt und wir waren alle völlig übermüdet, wir hatten Jetlag, wir waren im Arsch. Und das Problem ist: Keiner durfte lachen, weil das ja das heiligste Lied von denen war.

Das sah man im Video: Im „The Behind the Scenes“ sieht man die Szene nur sehr kurz im Video: Eine indigene Frau schlägt auf eine Trommel und singt, die Teilnehmer stehen davor und man sieht und hört, wie Affe auf Bike und Hanah Assil etwas kichern müssen.

Bei 7 vs. Wild müssen 14 Teilnehmer in der Wildnis von Kanada zwei Wochen lang zurechtkommen. Doch vorm Start hatte die Gruppe eine Herausforderung zu bewältigen, an der sie gnadenlos scheiterten, wie jetzt Twitch-Streamer Trymacs verriet.

