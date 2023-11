7 vs. Wild Staffel 3: Knossi ist enttäuscht vom Schnitt, sagt, seine wichtigsten Szenen fehlen

In der Reaction zu 7 vs. Wild Staffel 3 „Behind-the-Scenes“ hat Jens „Knossi“ Knosalla (37) verraten, das er seine Teile aus der Hauptserie bereits gesehen hat. Er ist enttäuscht vom Schnitt, weil seine wichtigsten Szenen fehlen.

Warum ist Knossi enttäuscht? Knossi hat bereits alle aktuellen Szenen der Hauptserie von sich und seinem Team Partner Sascha Huber (31) gesehen. Im Gegensatz zu vielen Kandidaten wartet er bei seinem Anteil am Survival-Projekt nicht auf die YouTube-Ausstrahlung, sondern schaut sie sich bereits vorher privat an. Einige Folgen wird Knossi allerdings später schauen müssen, denn der Twitch-Star zieht mit anderen Influencern in ein Haus.

Knossi erzählte neulich in seinem Stream, dass ihm wichtige Szenen in der Serie fehlen, die Zusammenhänge herstellen würden. Teilweise würde man nur das Ergebnis von Aktionen sehen, die vorher für stundenlanges Kopfzerbrechen der Kandidaten gesorgt hätten.

„Ich bin vom Schnitt enttäuscht, das hat mich so angekotzt, ehrlich.“ Jens „Knossi“ Knossalla

Mehr zum Teilnehmer der 3. Staffel Jens „Knossi“ Knossalla seht ihr bei uns im Video.

7 vs. Wild Staffel 3: Anzahl der Folgen und die Folgenlänge passt nicht zur Teilnehmerzahl

Warum gibt es immer wieder Beschwerden über die Folgen? Auch in Knossis Stream gab es Beschwerden über die Folgen. Die Folgen seien zu kurz für so viele Teilnehmer. Dieses Jahr sind 14 statt 7 Teilnehmer in der Wildnis von Kanada ausgesetzt. Ein anderer Benutzer beschwerte sich im Chat darüber, dass die Screentime von Knossi und Sascha zu wenig sei.

Fritz Meinecke (34) kündigte schon vor längerem an, das die Folgenanzahl und die Länge der Folgen etwa so bleiben würden wie in Staffel 1 und 2. Das liegt vermutlich daran, dass die Folgen über die Dauer der Staffel immer weniger Klicks bekommen. Längere Folgen hingegen würden die Watchtime verringern, was, für den YouTube-Algorithmus schlecht ist. Fritz Meinecke ist dennoch unzufrieden mit der Produktion der Staffel 3, zuletzt hat er mit der neuen Produktionsfirma abgerechnet.

Warum ist die Community gespalten? Während viele Zuschauer des Streamers ihm in seinem Chat beipflichten, finden sich auf TikTok auch einige mit anderer Meinung. TikTok Nutzer „Entdeckung der Langsamkeit“ schreibt dazu: „Dafür gibts die Uncut-Folgen. Finde die Hauptfolgen super geschnitten, diesmal – ohne dass man Kandidaten skippen müsste.“

Die Uncut-Folgen wurden in Staffel 2 eingeführt und zeigen fast alle Aufnahmen der Teilnehmer. Es werden nur Dinge zensiert, die die Teilnehmer nicht zeigen möchten, oder auf YouTube nicht erlaubt sind.

MontanaBlack war dieses Jahr auch für die Staffel 3 von 7 vs. Wild geplant, hat aber abgesagt. Jetzt dreht sich der Spieß um und er kassiert reihenweise Absagen für sein Weihnachts-Event.