In Pokémon GO an Top-TMs zu gelangen, ist gar nicht mal so einfach. Wenn es gelingt, solltet ihr euch gut überlegen, für welches Pokémon ihr sie benutzt.

Was sind Top-TMs? In Pokémon GO gibt es 2 Arten an Top-TMs. Zum einen die Top-Sofort-TM und zum anderen die Top-Lade-TM.

Im Gegensatz zu den normalen TMs, könnt ihr mit den Top-TMs nicht nur auswählen, welche Attacke euer Pokémon lernen soll, sondern sogar auf Angriffe zurückgreifen, die euer Pokémon mit einer normalen TM nicht mehr erlernen kann.

Hierbei handelt es sich um exklusive Attacken aus früheren Events, die nur für einen zeitlich begrenzten Rahmen verfügbar waren oder unter anderen bestimmten Voraussetzungen.

Da Top-TMs in Pokémon GO sehr selten und schwer zu bekommen sind, solltet ihr euch genau überlegen, für welches Pokémon ihr sie einsetzt. Hierbei gibt es Pokémon, bei denen sich der Einsatz besonders lohnt. Der Fokus liegt hierbei auf Pokémon, die ihr in Raids und in Arenen einsetzen könnt.

Top-Lade-TMs am besten bei diesen Pokémon benutzen

Wofür lohnt sich eine Lade-TM am meisten? Es gibt 4 Pokémon, bei denen sich der Einsatz von Top-Lade-TMs besonders lohnt. Diese profitieren am meisten von den neuen Attacken und können hierdurch einen ordentlichen Schadensbonus erhalten.

Ihr solltet den Pokémon dabei die folgenden Attacken beibringen.

Proto-Groudon: Abgrundsklinge

Proto-Kyogre: Ursprungswoge

Crypto-Metagross: Sternenhieb

Terrakion: Sanctoklinge

Die Proto-Pokémon erhalten durch die jeweiligen Attacken guten bis sehr guten Schadensboost. Crypto-Metagross führt mit dem Angriff Sternenhieb die Liste der besten Angreifer in Pokémon GO vom Typ Stahl an und Terrakion wird als Kampf-Angreifer nur noch von Mega-Entwicklungen übertrumpft.

Habt ihr diese Pokémon ohne die entsprechenden Attacken, lohnt sich der Einsatz einer Lade-TM hier am meisten.

Wofür lohnt sich eine Lade-TM noch? Es gibt weitere Pokémon, bei den sich der Einsatz einer Lade-TM ebenfalls lohnt, jedoch nicht ansatzweise so sehr wie bei den vorherigen.

Habt ihr Lade-TMs übrig und wisst nicht, wofür ihr sie noch benutzen sollt, könnt ihr überlegen, sie für die folgenden Pokémon einzusetzen.

Crypto-Mewtu: Psychostoß

Mega-Glurak Y: Lohekanonade

Mega-Gewaldro: Flora-Statue

Reshiram: Kreuzflamme

Crypto-Lavados: Himmelsfeger

Crypto-Rihornior: Felswerfer

Crypto-Knakrack: Erdkräfte

Zu erwähnen ist in dieser Liste Crypto-Lavados, welches keine anderen Lade-Attacken vom Typ Flug beherrscht. Wollt ihr das Pokémon als Flug-Angreifer einsetzen, müsst ihr hierfür eine Top-Lade-TM benutzen.

Top-Sofort-TMs am besten bei diesen Pokémon benutzen

Die Auswahl der Pokémon für Raids, die von einer Top-Sofort-TM stark profitieren, ist wesentlich kürzer als bei den Top-Lade-TMs. Wenn ihr in der Kampfliga aktiv seid, solltet ihr den Einsatz von Top-Sofort-TMs hierfür in Erwägung ziehen, um eure Pokémon zu verbessern.

Bei diesen Pokémon könnte sich der Einsatz einer Top-Sofort-TM für euch jedoch auch in Raids lohnen:

Mega- und Crypto-Despotar: Katapult

Xerneas: Geokontrolle

Die beiden Despotar-Formen besitzen keine anderen Sofort-Attacken vom Typ Gestein, als Katapult. Wollt ihr eure Despotar als Gestein-Angreifer benutzen, kommt ihr um den Einsatz einer Top-Sofort-TM nicht herum.

Statt Mega-Despotar könnt ihr seit kurzem übrigens auch auf Mega-Diancie zurückgreifen. Dieses Pokémon ist als Gestein-Angreifer stärker und wurde durch eine Spezialforschung für alle Trainer zur Verfügung gestellt.

Ähnlich verhält es sich mit Xerneas. Dieses Pokémon besitzt außer Geokontrolle keine Sofort-Attacke vom Typ Fee.

Woher stammen diese Informationen? Die Informationen zu den Pokémon wurden auf Reddit vom Nutzer Practical_TAS zusammengetragen.

Wie sieht es bei euch aus? Wofür benutzt ihr eure wertvollen Top-TMs? Und bei welchem Pokémon hat sich der Einsatz für euch am meisten gelohnt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, was euch aktuell im Spiel erwartet, werft einen Blick auf unsere Übersicht mit Events im Mai 2024 in Pokémon GO.