PS Plus 1 Jahr getestet: Es ist nicht der Xbox Game Pass, aber das will es auch nicht sein

Der neue Abo-Dienst von PlayStation ist seit Juni schon ein Jahr alt. Damals wurde viel darüber diskutiert, und der Dienst wurde oft mit dem Game Pass der Xbox verglichen. Zwar hat PS Plus Extra und Premium im Vergleich viele Probleme, doch ich liebe den Service trotzdem.

Was ist PS Plus Extra/Premium? PS Plus Essential kennen wahrscheinlich alle, das ist das Standard-Abo zum Online-Zocken, welches vorher schon da war. Die andern beiden bieten euch zusätzliche Spiele:

PS Plus Extra : Dieser Dienst bietet über 100 Spiele aus einem Katalog und (Stand jetzt) auch Ubisoft+ Classics, mit diversen Titeln des französischen Publishers. Aktuell kriegt ihr diesen Dienst auf dem PC auch für 1 € zum Testen.

: Dieser Dienst bietet über 100 Spiele aus einem Katalog und (Stand jetzt) auch Ubisoft+ Classics, mit diversen Titeln des französischen Publishers. Aktuell kriegt ihr diesen Dienst auf dem PC auch für 1 € zum Testen. PS Plus Premium: Dieser Dienst bietet euch zusätzlich zu Extra noch einen Klassikerkatalog alter Games, sowie Testversionen neuer Releases und Cloud-Streaming.

Grundsätzlich klingt das gar nicht so schlecht, doch wirklich vergleichbar ist der Service mit dem Game Pass nicht.

Eins der Spiele, das ihr im Abo zocken könnt, seht ihr hier:

Der Xbox Game Pass punktet mit neuen Releases

Was macht der Xbox Game Pass besser? Der große Vorteil vom Xbox Game Pass sind vor allem neue Releases. Viele Spiele erscheinen am ersten Tag des Releases direkt im Abo. Exoprimal, Wo Long und Atomic Heart sind einige große Beispiele.

Dadurch muss man keine 70 bis 80 € bezahlen für Spiele, die man dann vielleicht gar nicht mag. Auch viele Indie-Games erscheinen im Game Pass und erreichen dadurch vielleicht mehr Spieler, als wenn sie in der Flut der Steam-Releases untergehen.

PS Plus Extra bietet große Spiele nicht direkt an. Kein God of War Ragnarök oder Spiderman 2. Die exklusiven Blockbuster erscheinen zu Release nicht. Die großen Flaggschiffe Sony’s erscheinen erst Monate bis Jahre später im Service. Beispiele wären Horizon Forbidden West.

Nichtsdestotrotz bietet der Service auch viele Blockbuster mit sehr guten Wertungen:

PS Plus ist ein Fest für Fans von Japan und Kuriosem

Wie steht es um das Premium-Abo? Der Klassikerkatalog lässt auf den ersten Blick leider auch zu wünschen übrig. Einzelne Titel wie Resident Evil 1 oder Tekken 2 sind erhältlich. Die Frage ist aber, warum nur einzelne Titel. Tekken 3 gilt als eines der wichtigsten Fighting-Games, nicht Tekken 2. Auch Klassiker wie Twisted Metal sind erst nach einem Jahr verfügbar.

Zwar gibt es auch unzählige PS3-Games, aber das sind teilweise Titel, die aus der Grabbelkiste eines Saturn’s stammen könnten. Immerhin kann man die ganze God of War und inFAMOUS-Reihe nachholen. Aber ein richtig großes Line-up von historisch für Sony wichtigen Titeln ist nicht zu sehen.

Doch das alles ist für mich zweitrangig, denn ich habe großen Spaß am Extra- und Premium-Katalog. Und dies liegt vor allem daran, dass ich Fan von japanischen und kuriosen Spielen bin.

Einen Geheimtipp im Service ist Humanity

Warum liebe ich PS Plus Extra/Premium? Allen voran die Auswahl der Titel. Es sind keine großen Blockbuster oder ähnliches. Aber es sind Spiele, die ich interessant finde, durch eine große Welle von Releases aber verschwunden sind.

Ein Samurai Warriors 5 oder Earth Defense Force 5 sind keine Titel, die die große Masse ansprechen würden. PS Plus Extra kriegt dadurch aber einen eigenen Charakter. Das war für mich schon immer der Reiz an den älteren PlayStation-Konsolen. Sie waren eine Heimat für die kuriosen und komischen Spiele.

Und auch das Premium-Abo bietet davon viel. Ape Escape 2 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, in dem man einfach Affen fängt. Tokyo Jungle ist ein Geheimtipp der PS3, der heutzutage als Rogue-Like wahrscheinlich viel besser funktionieren würde. Ohne den Dienst hätte ich das Spiel niemals ausprobieren können.

Microsoft hat so ein Erbe nicht. Klar, es gibt Halo und eingekaufte Marken wie Banjo Kazooie. Aber einen richtigen Charakter mit Ecken und Kanten finde ich beim Game Pass nicht. Versteht mich nicht falsch, ich finde beide Dienste gut, aber es muss nicht alles so sein wie der Xbox Game Pass.

Es wird spannend, zu sehen, wie sich beide Dienste in Zukunft entwickeln. Habt ihr Erfahrung mit PS Plus Extra oder Premium gemacht? Schreibt es uns in die Kommentare.

