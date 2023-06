PS Plus Extra: 5 Geheimtipps, die ihr dank Abo kostenlos auf PS4 und PS5 zocken könnt

PS Plus Extra hat viele große Blockbuster in seinem Angebot. Von God of War zu Bloodborne ist man als AAA-Fan bestens bedient. Doch auch kleinere Games, die in der Flut vieler Spiele verloren gingen, findet man in diesem Abo. 5 Geheimtipps aus dem Abo stellen wir euch vor.

Was ist PS Plus Extra? PS Plus Extra ist die zweite Stufe des PS-Plus-Abos auf PS4 und PS5. Mit dem Abo könnt ihr aus einem großen Katalog viele Spiele kostenlos spielen. Ähnlich wie im GamePass erwarten euch neben Blockbustern aber auch kleine Geheimtipps.

In diesem Artikel stellen wir euch 5 mal mehr, mal weniger kleine Geheimtipps vor, die ihr mit eurem PS Plus Extra -Abo kostenlos spielen könnt.

1. Humanity

Entwickler: Tha Ltd. | Genre: Puzzle und Strategie | Meta-Score: 85 (PS5)

Was ist das für ein Spiel? Das neuste Spiel auf dieser Liste ist Humanity. Ihr steuert einen kleinen Hund, der in vielen verschiedenen Leveln eine Gruppe von Menschen durch Rätsel und Hindernisse führen muss. Das Spiel erinnert dabei an eine moderne Version von Lemmings.

Das Setting klingt nicht nur verrückt. Auch die Level sind absurd, bunt und kreativ. Collectibles sorgen für eine zusätzliche Challenge. Damit kann man verschiedene Sachen freischalten. Beispielsweise könnt ihr aus euren Menschen einfach große, hüpfende Blöcke machen.

Wenn ihr eine PSVR oder sogar PSVR 2 habt, könnt ihr das ganze mit der Brille in Virtual Reality zocken und ihr euch fühlen wie ein Hund, der mit der Menschheit spielt.

2. Chicory: A Colorful Tale

Entwickler: Greg Lobanov | Genre: Puzzle und Adventure | Meta-Score: 87 (PS5)

Was ist das für ein Spiel? Chicory: A Colorful Tale ist wie ein spielbares Malbuch. Ihr spielt auch hier einen Hund und löst mit eurem Pinsel und Farbe bewaffnet diverse Rätsel. Doch auch Bosskämpfe müsst ihr mit eurem Pinsel bestreiten.

Mit dem Pinsel erkundet und malt ihr euch durch die Welt und lernt dabei viele quirlige Charaktere kennen. Dabei trifft der Look die Story perfekt, denn Chicory erzählt auch eine emotionale Geschichte über Kreativität. Auch die wundervolle Musik sollte man hierbei erwähnen.

Habt ihr einen Partner oder Freunde, die Chicory mit euch erleben möchten, dann könnt ihr auf der Couch auch einen 2-Spieler-Koop spielen, bei dem jeder einen eigenen Pinsel bedient.