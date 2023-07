Für 1 € könnt ihr Ubisoft+ testen: Der Abo-Dienst bietet über 150 Spiele für PC & Xbox – Aber beeilt euch

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Für South Park -Fans sind die beiden Cartoon-RPGs der Reihe interessant und wer mal eine einzigartige Far Cry -Erfahrung haben möchte, der schaut in Far Cry 2 rein. Im Vergleich zu heutigen Teilen der Reihe hat der 2. Teil interessante Mechaniken und mit Afrika auch ein unverbrauchtes Setting.

Einen Blick wert ist das Survival-Game Zombi, was ursprünglich nur auf der Wii U herauskam. Wenn ihr Jump’n’Runs mögt, dann schaut euch Rayman Jungle Run und Fiesta Run an. Beides kleine, kompakte Spiele, die aber genauso Spaß machen wie Rayman Legends.

Was können wir empfehlen? Neben all den bekannten Spielen aus dem Katalog, können wir euch auch einige unbekanntere Titel empfehlen.

Sollte euch der Dienst darüber hinaus noch gefallen, dann gibt es auch zukünftige Releases direkt im Abo. Dazu gehören kommende Spiele wie Assassins Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora oder auch Skull and Bones, wenn es denn wirklich mal erscheinen sollte.

Was bietet der Service? Der Dienst bietet neben den bekannten Reihen wie Far Cry und Assassins Creed auch viele kleinere Spiele. Auch die Historie des Unternehmens wird nicht vernachlässigt. Ihr könnt alte Klassiker aus der Siedler-Reihe oder von Splinter Cell nachholen.

