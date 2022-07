Game Pass vs. PS Plus – Die beiden großen Abo-Modelle für Konsole und PC im Vergleich

Sony hat für PS4 und PS5 das neue PS Plus veröffentlicht. Auf dem PC und der Xbox dominiert der Game Pass. PS Plus oder Game Pass – Was ist besser? MeinMMO erklärt euch Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

Um welche Abo-Modelle geht es? Mit dem (Xbox) Game Pass und PS Plus gibt es zwei Abo-Modelle, die ihr aktuell (Stand: Juli 2022) am PC, PS4, PS5 oder Xbox abonnieren könnt.

PS Plus ist ein Abo-Dienst von Sony für die PS4 und PS5 und wurde im Juni 2022 überarbeitet veröffentlicht.

Der (Xbox) Game Pass ist ein Abo-Dienst von Microsoft für die Xbox-Konsolen und den Windows-PC. Einige Cloud-Funktionen lassen sich auch auf Android und iOS nutzen.

Das findet ihr in unserem Artikel: Im folgenden Artikel stellen wir euch sowohl den Game Pass als auch PS Plus ausführlich vor. Wir gehen dabei auf Dinge wie den Preis, die Spiele und die Kündigung ein. In einem weiteren Schritt erklären wir euch, was ihr für euer Geld bekommt und für wen sich welches Abo am meisten lohnt.

PS Plus und Game Pass – Was ist das überhaupt?

Das ist PS Plus: Wenn ihr auf der PS4 oder PS5 online spielen wollt, dann braucht ihr für viele Spiele zwingend PS Plus. Sony hat PS Plus überarbeitet und das unbeliebte PS Now ersetzt.

Das neue PS Plus benötigt ihr zwar immer noch für Online-Gaming auf der PS4 und PS5. Jetzt gibt es aber mehrere Stufen (Tiers), die ihr abonnieren könnt. Diese bieten verschiedene Vorteile zu einem entsprechenden Preis. PS Plus könnt ihr mit der entsprechenden App auch auf dem PC nutzen und bestimmte PS4-Spiele streamen.

Das ist der Game Pass: Der Game Pass ist ein Abo-Modell, welches ihr sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox nutzen könnt. Auf der Xbox ist mit „Xbox Gold“ der Service enthalten, den ihr für Online-Spiele benötigt. Daneben bekommt ihr weitere Vorteile, je nachdem, ob ihr auf dem PC oder der Konsole spielt.

Wie der Xbox Game Pass entstanden ist und dabei half, Gaming stark zu verändern, könnt ihr in folgendem Artikel nachlesen:

Game Pass: Wie ein MMO der Xbox half, das Gaming nachhaltig zu verändern

PS Plus vs. Game Pass – Das sind die Preise

Was kostet PS Plus? Das neue Modell von PS Plus bietet euch drei Preisstufen an:

PlayStation Plus Essential Monatlich: 8,99 €; vierteljährlich: 24,99 € oder jährlich: 59,99 €

PlayStation Plus Extra Monatlich: 13,99 €, vierteljährlich: 39,99 €, jährlich: 99,99 €

PlayStation Plus Premium Monatlich: 16,99 €, vierteljährlich: 49,99 €, jährlich: 119,99 €



Was kostet der Xbox Game Pass? Microsoft bietet vom Game Pass ebenfalls drei verschiedene Modelle an, die ihr abonnieren könnt:

PC Game Pass Monatlich 9,99 €, vierteljährlich 29,99 €, jährlich 120 €

Xbox Game Pass Monatlich 9,99 €, vierteljährlich 29,99 €, jährlich 120 €

Xbox Game Pass Ultimate Monatlich 12,99 €, vierteljährlich 38,99 €, jährlich 140 €



Mit einem Trick könnt ihr übrigens beim Kauf vom Xbox Game Pass richtig Geld sparen. Die Xbox Series X|S könnt ihr mittlerweile auch in Kombination mit dem Game Pass erwerben. Ob und für wen sich „Xbox All Access“ lohnen könnt, lest ihr hier auf MeinMMO:

Xbox All Access: Ab heute könnt ihr die Xbox Series X/S im Abo kaufen – Für wen lohnt sich das?

PS Plus und Game Pass – Inhalte und Vorteile

Das bietet PS Plus: Bei PS Plus Essential bekommt ihr den gleichen Service, den ihr bisher auch mit PS Plus bekommen hattet. Dazu gehören die beiden kostenlosen Spiele im Monat, exklusive Rabatte im PS Store, Cloud-Speicherplatz und Online-Multiplayer.

Bei den höheren Kategorien wie „Extra“ und „Premium“ bekommt ihr weitere Vorteile wie zusätzliche Spiele oder Zugriff auf Cloud-Funktionen.

Vorteile PS Plus Essential Kostenlose Spiele

exklusive Rabatte im PS Store

Cloud-Speicher für Saves

Online-Multiplayer PS Plus Extra Kostenlose Spiele

exklusive Rabatte im PS Store

Cloud-Speicher für Saves

Online-Multiplayer

Zugriff auf 400 Spiele PS Plus Premium Kostenlose Spiele

exklusive Rabatte im PS Store

Cloud-Speicher für Saves

Online-Multiplayer

Zugriff auf 740 Spiele

Das bietet der Game Pass: Der Game Pass ist übersichtlicher als PS Plus. Hier entscheidet ihr euch entweder für den PC- oder Xbox-Game Pass. Solltet ihr den Game Pass auf beiden Plattformen nutzen und Cloud-Gaming verwenden wollen, dann greift ihr zum Game Pass Ultimate.

Wollt ihr nur Online auf eurer Xbox zocken, dann kauft ihr für 6,99 Euro „Xbox Gold Live“, hier habt ihr dann keinen Zugriff auf die Spiele des Game Pass.

Vorteile Xbox Gold Live (nur Xbox) Kostenlose Spiele (Games with Gold)

Online-Multiplayer PC Game Pass (nur PC) Zugriff auf Spiele

Abo-Service „EA Play“

AAA-Spiele direkt zu Release Xbox Game Pass (nur Xbox) Zugriff auf Spiele

Abo-Service „EA Play“

AAA-Spiele direkt zu Release Xbox Game Pass Ultimate (PC und Xbox) Zugriff auf Spiele

AAA-Spiele direkt zu Release

Online-Multiplayer

Kostenlose Spiele (Games with Gold)

Abo-Service „EA Play“

Cloud Gaming

PS Plus vs. Game Pass – Spiele

Welche Spiele sind in PS Plus enthalten? Bei PS Plus kommt es mit dem neuen Abo-Modell darauf an, welche Stufe ihr abonniert habt:

Mit Plus Essential bekommt ihr Zugriff auf alle Spiele, die ihr euch über die kostenlosen Spiele im Monat geholt habt. Mehr Spiele sind hier nicht enthalten.

Mit PS Plus Extra bekommt ihr vor allem Zugriff auf PS4- und PS5-Spiele, die ihr ohne Aufpreis auf eurer Konsole zocken könnt. Diese Spiele könnt ihr dann herunterladen.

Mit PS Plus Premium bekommt ihr zusätzlich Zugriff auf ältere Spiele von PS1, PS2 und PS3, die ihr dann auf eurer PS4 oder PS5 streamen könnt. Manche lassen sich auch downloaden, viele sind aber nur als Stream verfügbar.

Alle Spiele von PS Plus Extra und Premium findet ihr in unserer umfangreichen Liste, die wir für euch stetig aktuell halten:

Welche Spiele sind im Game Pass enthalten? Wenn ihr den Game Pass abonniert, dann habt ihr Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek aus dutzenden Spielen. Daneben habt ihr im Game Pass ohne zusätzliche Kosten auch Zugriff auf „EA Play“ und alle Spiele, die im Abo von EA enthalten sind.

Der Game Pass wirbt vor allem damit, dass ihr starke Titel wie Age of Empires: IV oder das neue Starfield direkt zum Release ohne Aufpreis zocken könnt.

Ihr könnt jedoch nicht alle Spiele gleichermaßen auf dem PC und der Konsole zocken. Einige Spiele wie ältere Xbox-One- oder Xbox-360-Spiele könnt ihr nur auf einer Xbox zocken und bei einigen modernen Spielen wie dem MMORPG Elder Scrolls Online gibt es diese Einschränkung ebenfalls.

Ein mehrstufiges Abo-System wie bei PS Plus gibt es nicht. Nutzt ihr nur Xbox Live Gold, dann habt ihr nur Zugriff auf eure Spiele, die ihr euch mit „Games with Gold“ geschnappt habt.

Spiele wie Starfield könnt ihr ohne Aufpreis direkt zum Release mit dem Game Pass zocken.

PS Plus und Game Pass – Kündigung

Was passiert, wenn ich PS Plus kündige? Wenn ihr PS Plus kündigt, dann könnt ihr die kostenlosen Spiele nicht mehr nutzen. Es sei denn, ihr kauft euch eine digitale Lizenz im PS Store. Ebenfalls verliert ihr den Zugriff auf die Cloud und damit auch auf die Cloudsave-Funktion. Eure Saves bleiben 6 Monate lang in der Cloud gespeichert und werden danach ohne Abo gelöscht. Grundsätzlich solltet ihr eure Savegames immer noch einmal extern sichern.

Einmal heruntergeladene PS Plus Spiele können genutzt werden, solange man eine aktive Playstation Plus Mitgliedschaft besitzt. Wer sein PS-Plus-Abo vorübergehend pausiert, kann wieder auf alle gesammelten PS-Plus-Games zugreifen, sobald er die Mitgliedschaft erneuert.

Alle Informationen rund ums Kündigen von PS Plus findet ihr hier:

PS Plus: Abo kündigen – Alle Infos, Kosten und was mit euren Spielen passiert

Was passiert, wenn ich den Game Pass kündige? Wenn ihr den Game Pass kündigt, dann verliert ihr Zugriff auf alle Spiele aus dem Game Pass, außer ihr kauft euch die digitale Lizenz. Ihr verliert ebenfalls Zugriff auf die Cloud-Services und auf die im Game Pass enthaltende Mitgliedschaft bei „EA Play.“

Alle „Games with Gold“-Titel, die ihr als Xbox Live Gold- oder Xbox Game Pass Ultimate-Mitglied gesammelt habt, könnt ihr behalten, unabhängig davon, ob ihr euer Abo verlängert.

PS Plus vs. Game Pass – Was ist für wen das bessere Angebot?

Für wen ist PS Plus das bessere Angebot? Wollt ihr auf der PS Plus online zocken, dann benötigt ihr zwingend das günstigste Abo „PS Plus Essential.“ Zockt ihr sehr viel auf eurer Konsole und wollt auch ältere Titel nachholen, weil ihr euch gerade eure erste PS4 oder PS5 gekauft habt, dann könnte sich für euch auch das Upgrade auf PS Plus Extra lohnen.

Zockt ihr jedoch kaum oder gar nicht auf eurer PlayStation 4 oder 5 und kauft euch nur gelegentlich ein Spiel im PS Store, dann dürfte sich das Abo nicht lohnen.

Welches Abo-Modell sich für euch am meisten lohnt, könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen:

PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?

Für wen ist der Game Pass das bessere Angebot? Der Game Pass ist ein starkes Angebot für alle, die viele Spiele gerne einmal antesten wollen, ohne dafür Geld auszugeben. Denn im Game Pass sind viele Spiele direkt von Release an enthalten.

Im Gegensatz zu PS Plus benötigt ihr keine Xbox, wenn ihr den Game Pass Ultimate verwenden wollt. Dank Cloud-Gaming könnt ihr den Game Pass sogar auf eurem Handy nutzen.

Wollt ihr jedoch nur auf eurer Xbox online zocken und interessieren euch die ganzen Spiele nicht, dann dürfte eine „Xbox Live Gold“-Mitgliedschaft für euch das bessere Angebot sein.

Seid ihr passend zum neuen PS Plus auch auf der Suche nach einer PS5, dann checkt regelmäßig unseren Verkaufsticker auf MeinMMO: PS5 kaufen im Ticker – Alle News und Angebote

Was denkt ihr dazu? Habt ihr PS Plus oder den Game Pass abonniert oder reizt euch das Abo-Modell für Spiele gar nicht? Erzählt es uns in den Kommentaren und diskutiert mit anderen Usern darüber!