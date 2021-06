Alle Spiele der E3, die mit Day One in den Xbox Game Pass kommen

Wir wollen wissen: Was war euer Highlight der Bethesda- und Xbox-Präsentation auf der E3? Nehmt hier an unserer Umfrage zur Konferenz teil!

Neben den Spielen für den Xbox Game Pass wurden im Zuge der E3 noch weitere Highlights vorgestellt. Unter anderem wurde ein Update mit Jack Sparrow für Sea of Thieves vorgestellt, und auch Far Cry 6 war ein Thema während der Konferenz.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist Slime Rancher 2: Der Preis für das wohl bunteste Spiel des Abends ging an Slime Rancher 2. Dort bereist ihr eine offene Welt, in der ihr sogenannte “Slimes” sammeln müsst. Außerdem baut man Obst und Gemüse an, sammelt Ressourcen und entdeckt antike Technologien.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist Stalker 2: Das Spiel versetzt euch mitten in die Sperrzone von Tschernobyl. Dort erkundet ihr eine offene Welt, die von Strahlung und Mutanten bestimmt wird. Der Ego-Shooter soll eine Mischung aus Horror, Überleben und spannender Geschichte liefern. MeinMMO-Autor Tarek Zehrer erinnerte das an die Metro-Spiele.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist Shredders: Shredders sieht nach einem richtig schicken Spiel für Snowboard-Fans aus. Ihr könnt wilde Abfahrten bezwingen, Tricks in der Luft ausführen und dabei eure Mitfahrer bewundern: In Shredders könnt ihr gemeinsam mit euren Freunden durch den Schnee schlittern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist Age of Empires IV: Hierbei handelt es sich um den vierten Haupt-Teil der bekannten Strategie-Reihe. Ihr müsst Städte hochziehen, Ressourcen sammeln und eure Feinde in der Schlacht besiegen. Dabei könnt ihr ganze Jahrhunderte der Geschichte im Spiel miterleben:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist Twelve Minutes: Twelve Minutes ist ein interaktiver Thriller. Ihr befindet euch in einer Zeitschleife und müsst ein Mysterium auflösen. Der Clou: Ihr habt nur zwölf Minuten dafür Zeit. Die jedoch immer und immer wieder. Mit James McAvoy, Daisy Ridely und Willem Dafoe sind gleich drei Hollywoodstars an dem Spiel beteiligt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist The Ascent: Die “Ascent Group”, ein weltweiter Mega-Konzern, ist zusammengebrochen. Die Folge: Das absolute Chaos wird losgetreten und ihr seht euch plötzlich mit einem wilden Überlebenskampf konfrontiert. Mit bis zu vier Spielern könnt ihr die schicke Cyberpunk-Welt von “The Ascent” erkunden, während ihr euren Charakter hochlevelt, mit Ausrüstung verbessert und Feinde dank Shooter-Elementen in Stücke schießt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist Starfield: Nach langer Wartezeit gab es zur E3 endlich einen Blick auf Starfield, das neue große Ding von Bethesda. Das Rollenspiel versetzt euch weit in die Zukunft, mitten ins Weltall und bietet damit ein anderes Setting als die bekannten Bethesda-Reihen Fallout und The Elder Scrolls. Den Teaser seht ihr hier:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to