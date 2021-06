Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von der Aufmachung her erinnert es etwas an Fall Guys, das 2020 die Streaming-Plattform Twitch eroberte . Und hey, hier gibt es ähnliches Gameplay, aber mit süßen Hunden!

Was ist das für ein Spiel? In Party Animals schlagen sich Hunde-Welpen, Kätzchen, Enten und andere süße Tiere die Köpfe ein. Dabei kommt eine spezielle Physik zum Einsatz, durch die scheinbar zufällige und schlappe Bewegungen entstehen. Das sieht nicht nur urkomisch aus, sondern führt vor allem unvorhersehbaren Kampfaktionen.

