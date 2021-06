Das neue Survival-Spiel „Wizard with a Gun“ kombiniert viele verrückte Ideen mit einem einzigartigen Design. Vor allem das Kampfsystem bietet einiges an Potential.

Der Publisher “Devolver Digital” hat mit “Wizard with a Gun” ein neues Survial-Spiel vorgestellt. Das Spiel soll vor allem Spieler ansprechen, die nach einem kooperativen Abenteuer mit Survival-Aspekten suchen und geht damit in eine völlig andere Richtung als etwa das neue MMO Riders Republic für Extremsport-Fans von Ubisoft.

Dabei kombiniert das Spiel Magie mit Technik. Denn die Spielfiguren sind Zauberer mit Roben und Hüten, sie kämpfen aber mit magischen Pistolen, Gewehren und anderen Schießeisen, um damit Wölfe und andere Bestien von der Karte zu pusten.

Der Artsytle ist ebenfalls etwas Besonderes, denn man setzt auf einen 2D-Stil, den einige sicher schon vom beliebten Survival-Spiel “Don’t Starve” kennen dürften.

Spiel mit Zauberern und Knarren wirkt wie Don‘t Starve, aber ohne Grusel

Woran erinnert das Spiel? Der neu angekündigte Titel erinnert im Design stark an den Survival-Hit „Don‘t Starve. „Don‘t Starve“ stammt Klei Entertainment und setzt ebenfalls auf einen 2D-Zeichenstil. Wenn ihr die Kamera dreht, drehen sich die gemalten Bilder (Sprites) der Figuren mit, 3D-Animationen gibt es also nicht.

Don’t Starve

Wizard with a Gun Der Art-Style von Don’t Starve und Wizard with a Gun ist sehr ähnlich

Was will das Spiel bieten? Doch das Zauberer-Spiel will auch einiges anders machen. Denn wo Don‘t Starve auf eine ordentliche Portion Horror setzte, scheint bei „Wizard with a Gun“ vor allem das Kampfsystem im Vordergrund zu stehen.

So könnt ihr im Gameplay bereits sehen, wie eine Waffe modifiziert und geändert wird. In der offiziellen Beschreibung ist vom Ausbau des eigenen Wohnturms die Rede und es wird davor gewarnt, dass die eigene Magie außer Kontrolle geraten könne.

Die Kombination aus Magie und Technik erinnert ein wenig an Steampunk-Szenarien, die ebenfalls diese beiden Aspekte miteinander kombinieren.

So fallen die Reaktionen aus: Viele User denken bei „Wizard with a Gun“ auch direkt an „Don‘t Starve“. Auch wenn viele überrascht sind, dass das Spiel nicht von Klei Entertaintment, dem Studio hinter Don‘t Starve“ kommt. So schreibt jemand überrascht: „Unglaublich, dass dies nicht von Klei Entertainment gemacht worden ist.“

Auch andere Reaktion fallen durchaus positiv aus: Der User „Lilith does stuff“ schreibt unter dem YouTube-Video:

Don’t Starve, aber mit einem wirklich guten Kampfsystem? Verdammt ja! Es war immer eine Enttäuschung zu sehen, dass Klei so viel Mühe in die Erstellung von coolen Bossen gesteckt hat, nur damit der Kampf ziemlich einfach ist. Lilith does stuff via YouTube.com

Viele hoffen daher darauf, dass das neue Spiel die starken Aspekte des Horror-Survival-Spiels übernehme und sie mit neuen Ideen cool erweitere. Sollte das klappen, dürfte uns 2022 ein richtig guter Survival-Titel erwarten.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen: Den offiziellen Trailer zu „Wizard with a Gun“ könnt ihr euch direkt auf YouTube ansehen. Wir haben das Video hier für euch eingebettet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der offizielle Trailer zu “Wizard with a Gun”

Don’t Starve zählen wir von MeinMMO übrigens zu den besten Survival-Games, die ihr 2021 spielen könnt. Hier lobten wir bereits die handgezeichnete, zeitlose Grafik und das einfach zu erlernende Spielprinzip:

Die 25 besten Survival-Games 2021 für PlayStation, Xbox und PC

Wizard with a Gun soll 2022 für PC und Nintendo Switch erhältlich sein

Für welche Plattformen erscheint das Spiel? Das Spiel soll offiziell über Steam für PC erhältlich sein. Ob für Windows, Linux oder Macintosh ist bisher noch nicht bekannt.

Für die Nintendo Switch soll das Spiel ebenfalls erscheinen.

Wann erscheint das Spiel? Aktuell könnt ihr Spiel auf Steam auf eure Wunschliste packen. Einen richtigen Release-Termin oder einen Preis gibt es nicht, es soll aber 2022 erscheinen. Das Spiel findet ihr direkt auf Steam.

Was gab es sonst am Samstag auf der E3 zu sehen? Gestern konntet ihr euch auf der E3 den “Ubisoft-Forward 2021”-Stream ansehen. Wir haben hier auf MeinMMO alle wichtigen Infos und Neuigkeiten aus dem Stream für euch zusammengefasst:

E3 2021 startet: Alle neuen Spiele, Ankündigungen und Trailer der Ubisoft Forward