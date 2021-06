Auf der Ubisoft Forward im Rahmen der E3 2021 wurde das MMO Riders Republic (PC, PS, Xbox) angekündigt. Darin dreht sich alles um Extremsport, der in einer großen, offenen Welt ausgelebt wird. Spieler können gemeinsam Mountainbiken, Skifahren oder viele weitere Sportarten erleben. Das Spiel erscheint bereits im September 2021.

Was ist das für ein Spiel? Riders Republic ist ein MMO, in dem sich bis zu 50 Spieler gemeinsam in einer offenen Welt bewegen können. Dabei gibt es Hubs für modische Anpassungen an euren Charakteren und zum Ausstellen eurer Erfolge, aber auch verschiedene Herausforderungen, denen ihr euch stellen könnt.

Im Fokus des Spiels stehen 5 Hauptaktivitäten:

Radrennen

Snowboards

Skateboards

Paragliding

Raketen-Wingsuits, in denen es besonders rasant zugeht

Die offene Welt ist dabei an echte Nationalparks aus den USA angelehnt, für die sich das Entwickler-Team von Ubisoft Annecy extra in die Natur gewagt hat. Entsprechend realistisch und schön soll jedoch die Welt gestaltet sein.

Wann erscheint das Spiel? Im Rahmen der Ubisoft Forward wurde der Release für den 2. September 2021 angekündigt. Schon jetzt könnt ihr das Spiel bei Ubisoft vorbestellen.

Vor dem Release wird es zudem eine Beta geben, für die ihr euch schon jetzt anmelden könnt (via Ubisoft).

Für welche Plattformen erscheint Riders Republic? Riders Republic erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Soziales MMO mit vielen kompetitiven Aspekten

So funktioniert das Spiel: In Riders Republic erstellt ihr euch einen Charakter, den ihr komplett selbst designen könnt. Mit diesem könnt ihr in verschiedene Hubs gehen und dort am Sport teilnehmen. Dabei sollt ihr auch gezielt mit Freunden zusammenspielen können.

Der Fokus soll stark auf der sozialen Komponente liegen. Neben Rennen und Events scheint es auch einfach die Möglichkeit zu geben, die offene Welt zu erkunden und zu genießen.

Was bietet Riders Republic alles?

Einen Karrieremodus, in dem ihr Meilensteine und neue Wettbewerbe freispielen könnt

Es gibt einen 6v6 Team-Kompetition-Modus, in dem um Punkte gekämpft wird. Diese verdient ihr euch durch besondere Tricks

Im City Playground könnt ihr euch frei bewegen, Tricks ausführen und mit anderen Spielern interagieren

Über die Karriere und die PvP-Inhalte lassen sich neue Ausrüstungen, Outfits und kosmetische Gegenstände freischalten.

