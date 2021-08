Ihr liebt Mountainbiken, Snowboarden oder beides zusammen? Und dazu sind MMOs noch genau euer Ding? Dann macht doch jetzt bei der offenen Beta zu Riders Republic von Ubisoft mit. Die Beta wurde nun verlängert und ist kurz offen für alle.

Was ist das für ein Spiel? Erstmals vorgestellt wurde Riders Republic bereits bei der Ubisoft Forward im September 2020. Neuen Fahrtwind gewann das Extremsport-MMO dann zur E3 2021. Euch erwarten Aktivitäten wie Radrennen, Snowboards, Skateboards, Paragliding und Raketen-Wingsuits, die ihr in kompetitiven Wettkämpfen nutzt.

Nun läuft schon seit einigen Tagen eine Beta für ausgewählte Tester. Während der gamescom 2021 kündigte das Team des Spiels an, dass die Beta nun eine Open Beta ist und die Dauer verlängert wurde. Wir zeigen euch alles, was ihr zur Open Beta von Riders Republic wissen müsst.

Rider Republic: Open Beta – Anmelden, Dauer und Trailer

Wie meldet man sich an? Wer bei der Open Beta von Riders Republic mitmachen will, der kann sich dafür auf der offiziellen Webseite des Spiels registrieren (via ubisoft.com).

Wie lange läuft die Beta? Ihr habt noch bis zum 28. August Zeit, bei der Open Beta mitzumachen.

Gibt es einen neuen Trailer? Ja! Zur gamescom 2021 veröffentlichte das Team von Riders Republic einen neuen Trailer mit der Ankündigung zur Beta-Erweiterung und packenden Action-Szenen. Seht ihn euch hier an:

Was ist Riders Republic und warum ist das ein MMO?

Das wissen wir: Riders Republic schmeißt bis zu 50 Spieler in eine gemeinsame Spielwelt. Diese Welt ist angelehnt an amerikanische Nationalparks, die für kompetitiven Sport geeignet sind.

Wer will, kann sich direkt in dieser offenen Welt mit anderen Spielern messen. Es gibt aber auch Spielmodi im 6v6, Free-for-All mit bis zu 12 Spielern oder den Versus-Modus, in dem man seine Freunde direkt herausfordern kann.

Mit eurem Charakter, den ihr selbst gestalten könnt, nehmt ihr an den Sportwettkämpfen teil, die euch interessieren. Euch erwarten:

Ein Karrieremodus, in dem ihr Meilensteine und neue Wettbewerbe freispielen könnt

Ein 6v6 Team-Kompetition-Modus, in dem mit besonderen Tricks um Punkte gekämpft wird.

Free-for-All mit 12 Spielern

Der Versus-Modus gegen Freunde

Der City Playground – Hier könnt ihr euch frei bewegen, Tricks ausführen und mit anderen Spielern interagieren

Mit diesen Aktivitäten schaltet ihr Ausrüstungen, Outfits und kosmetische Gegenstände frei. MeinMMO-Autor Alexander Leitsch sagt: Riders Republic klingt nach einem richtig guten neuen MMO, wenn man keinen Bock auf Kämpfe hat.

Wann erscheint Riders Republic? Der Release von Riders Republic ist am 28. Oktober 2021. Das Spiel erscheint auf PS4 / PS5, Xbox One / Xbox Series und PC (Ubisoft Store, Epic Games Store, Stadia).

Wie gefällt euch Riders Republic bisher und werdet ihr bei der Open Beta mitmachen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Mitgliedern der Community über das Extremsport-MMO aus.