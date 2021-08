Wann ist Release und auf welchen Plattformen? Das neue Saints Row hat am 25. Februar 2022 seinen Release. Es erscheint für PS4/PS5, Xbox One / Xbox Series und für den PC (via Epic Games).

Was ist das für ein Spiel? Saints Row ist quasi das verrückte Geschwisterchen von Grand Theft Auto. Während GTA (teilweise) reifer und erwachsener wurde, setzte Saints Row meist nochmal in Sachen “Chaos” und “Stumpfsinn” nach. Zum guten Gefühl der Spieler.

Insert

You are going to send email to