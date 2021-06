Halo Infinite kommt schon im Herbst – Klingt mit 120 FPS im Multiplayer noch besser

Worum geht es in der Geschichte? Halo Infinite schließt an die Handlung von Halo 5 an und versetzt euch wieder in die Rolle des Master Chiefs. Im Gegensatz zum Vorgänger werdet ihr keinen anderen Charakter übernehmen.

Das wissen wir jetzt zur Technik: Je nachdem, auf welcher Plattform ihr spielt, kann der Multiplayer von Halo Infinite in bis zu 120 FPS gespielt werden. Welche der spielbaren Plattformen eine so hohe FPS-Zahl erreichen können, ist aktuell noch nicht bekannt.

Warum verzögerte sich das Spiel so lange? Schon im August 2020 teilten die Entwickler mit, das mehrere Faktoren an der Verschiebung des Spiels schuld sind , darunter auch COVID-19 und die veränderte Situation bei der Entwicklung. Vor allem die Technik und die Grafik waren damals hinter den eigenen Ansprüchen zurückgeblieben.

