Die 9 besten MMOs und Online-Spiele im Xbox Game Pass

Wir stellen euch 9 Onlinespiele vor, die ihr aktuell im Xbox Game Pass für Xbox One, Xbox Series X und den PC bekommt und die sich, laut Reviews auf Metacritic und unserer Einschätzung nach, wirklich lohnen und eure Zeit wert sind.

Was ist der Xbox Game Pass? Microsoft bietet euch ein Abo an, in dem sich über 100 Spiele für Xbox One sowie Xbox Series X/S und PC befinden. Für maximal 12,99 Euro im Monat für den Ultimate Pass, erhaltet ihr Zugriff auf diese Spiele. Im Grunde könnte man den Xbox Game Pass als eine Art Netflix für Games bezeichnen.

Mit einer speziellen Methode ist es sogar möglich, einiges an Geld zu sparen.

Bedenkt, dass nicht jedes Spiel im Xbox Game Pass für die Xbox-Konsolen und den PC verfügbar sind. Bei jedem Titel schreiben wir euch dazu, auf welcher Plattform ihr ihn über den Service spielen könnt.

Wie wurden die Spiele in der Liste ausgewählt? Der Artikel ist zweigeteilt:

Für die Top 5 haben wir die Bewertungen auf Metacritic zur Grundlage für die Ausnahme der Spiele genommen. Wir teilen euch den Meta-Score bei den Titeln mit.

Für die Plätze 9 bis 6 haben wir wichtige MMOs und Onlinespiele in die Liste angenommen, die aufgrund des Meta-Scores sonst herausgefallen wären. Dennoch platzieren wir sie entsprechend ihrer Wertungen in dieser Liste. Wir bei MeinMMO glauben, dass Metacritic nur den “Release-Zustand” der Spiele bewertet, aber nicht die Weiterentwicklung in Betracht zieht: Bei der Mehrheit der Spiele auf Platz 9 bis 6 war die Weiterentwicklung so stark, dass wir sie bei MeinMMO zu den besten Online-Spielen und MMOs im Xbox Game Pass zählen, selbst wenn Metacritic das anders sieht..

Platz 9 – Fallout 76

Genre: Online-Rollenspiel | Entwickler: Bethesda | Im Game Pass erhältlich: PC, Xbox One, Xbox Series X/S | Release-Datum: 23. Oktober 2018 | Meta-Score: 49 (Xbox), PC (52)

Für wen eignet sich das Spiel? Nach einem atomaren Krieg erkundet ihr eine Welt, die sich aufgrund der Strahlung stark verändert hat. Ihr trefft Mutanten, verrückte Roboter und Siedler, die versuchen, die Welt wieder bewohnbar zu machen. Fallout 76 ist kein MMORPG in dem Sinn, dass ihr auf sehr viele Mitspieler pro Server trefft. Stattdessen tummeln sich nur maximal 24 Spieler in einer Welt. PvE steht zwar im Mittelpunkt aber auch PvP ist wichtig. Ihr könnt zwar jederzeit angegriffen werden, für einen echten Kampf, müsst ihr aber eure Zustimmung geben, beziehungsweise euch bei einer Attacke wehren.

Fallout 76 versetzt das schon dem 2008 erschienenen Fallout 3 in eine Onlinewelt, die ihr alleine oder mit Freunden erkunden und dort jede Menge Abenteuer erleben dürft.

Was passiert gerade im Spiel? Zum Release konnte Fallout 76 aufgrund von technischen Problemen und fehlenden NPCs nicht überzeugen, was die Metacritic-Wertungen erklärt. Das Entwicklerstudio Bethesda hat über die Jahre aber viel am Rollenspiel verändert und jede Menge Updates veröffentlicht. So kamen beispielsweise mit dem Wastelanders-Update NPCs hinzu, die euch mit Quests versorgen.

Auch neue Geschichte und Orte werden veröffentlicht, da Fallout 76 über eine lange Zeit aktiv bleiben und euch mit spannenden Inhalten unterhalten soll. Zuletzt wurde mit dem Update Steel Dawn eine Story rund um die Bruderschaft des Stahls erzählt. Daher lohnt es sich inzwischen absolut, mit dem Spiel anzufangen.

Platz 8 – Black Desert Online

Genre: MMORPG | Entwickler: Pearl Abyss | Im Game Pass erhältlich: PC, Xbox One, Xbox Series X/S | Release-Datum: 3. März 2016 | Meta-Score: 75 (Xbox), PC (73)

Für wen eignet sich das Spiel? Black Desert Online (BDO) gehört zu den hübschesten MMORPGs, was sich alleine am Charakter-Editor zeigt. Euren Helden könnt ihr bis ins kleinste Detail gestalten. Im Spiel erkundet ihr eine riesige Onlinewelt, in der ihr auf viele Mitspieler trefft. Es ist möglich, dass ihr euch mit diesen zusammenschließt, um gemeinsam Abenteuer zu erleben oder ihr beteiligt euch an den PvP-Schlachten. Bei den Schlachten helft ihr mit, ganze Gebiete zu erobern.

Allerdings lässt euch BDO sogar die Freiheit, Handwerker zu werden. Konzentriert ihr euch auf das Crafting, dann versorgt ihr die Krieger beispielsweise mit mächtigen Waffen. So stellt das MMORPG Black Desert Online eine Mischung als Themepark und Sandbox dar.

Was passiert gerade im Spiel? Black Desert Online bekommt regelmäßig neue Updates. Diese führen weitere Quests, Klassen und sogar neue Spielgebiete ein. Das Studio Pearl Abyss kümmert sich seit2021 selbst um den Betrieb des Online-Rollenspiels, was schon zur Einführung der neuen Klasse des Sage geführt hat. Weitere Updates sind geplant.

Platz 7 – Outriders

Genre: Loot-Shooter | Entwickler: People Can Fly | Im Game Pass erhältlich: Xbox One, Xbox Series X/S | Release-Datum: 1. April 2021 | Meta-Score: noch zu wenig Reviews (Xbox), 75 (PC)

Für wen eignet sich das Spiel? Outriders versetzt euch auf einen fernen Planeten, der als neue Heimat für die Menschen dienen soll. Doch die Ankunft verläuft alles andere als gut. Ein mysteriöser Sturm verleiht euch besondere Kräfte und nach einem Kälteschlaf stellt ihr fest, dass die Kolonie im Chaos versunken ist. Gemeinsam mit bis zu zwei anderen Spielern macht ihr euch auf, hinter das Geheimnis des Planeten zu kommen.

In Outriders erlebt ihr actionreiche Missionen, in denen ihr es mit vielen Gegnern zu tun bekommt. Euren Helden verbessert ihr anhand von Skills und mächtiger Ausrüstung. Die Suche nach Loot ist extrem wichtig. Im Endgame erwarten euch besondere Aufgaben, die Expeditionen, sowie Weltenränge, durch welche ihr bekannte Orte noch einmal besucht, dort aber schwerer zu besiegende Monster trefft. Dafür erhaltet ihr bessere Beute.

Was passiert gerade im Spiel? Outriders ist erst am 1. April 2020 gestartet. Der Launch verlief zwar nicht allzu gut, dennoch kommt der Loot-Shooter sehr gut an. Die Entwickler arbeiten an Patches, um die Probleme, wie beispielsweise das verschwundene Inventar, in den Griff zu bekommen.

Outriders ist zwar kein Games-as-a-Service-Titel, soll aber trotzdem anhand von DLCs um neue Inhalte und Geschichten erweitert werden.