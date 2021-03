Was bringen die neuen Server? Die neuen Server erscheinen am 24. März und werden einen permanenten Buff von 150 % Kampf-EP, 100 % Arbeits-EP und 30 % Talent-EP haben. Außerdem erhaltet ihr mehr Beitrags-EP abhängig von eurem Beitragspunkten.

Wer hat Zugriff auf den Sage? Vorerst erschien die Klasse nur für die PC-Version und für Spieler in EU/NA. Spieler aus Korea müssen sich gedulden, ebenso wie Konsolen-Nutzer. Hier erscheint der Sage am 31. März 2021.

Was ist das für eine Klasse? Der Sage ist die 22. Klasse in Black Desert und wurde ursprünglich mit einem mysteriösen Würfel angeteasert. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass dahinter ein männlicher Charakter steckt, der jedoch den gezeigten Würfel als Waffe einsetzt.

Mit einem neuen Patch am 17. März wurde die Klasse Sage (Seher) im MMORPG Black Desert veröffentlicht. Sie ist ein “Meister über Raum und Zeit” und ein erster Gameplay-Trailer kommt gut an. Auch die Reaktionen der ersten Spieler sind positiv.

